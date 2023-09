Bake Off Italia 2023, prima puntata/ Diretta e eliminato: esordio con una prova da “incubo”

Bake Off Italia 2023, anticipazioni prima puntata: conduttrice e giudici

Venerdì 8 settembre, in prima serata, Real Time trasmette la prima puntata di Bake Off Italia 2023. Il talent show più dolce della televisione italiana, giunto all’undicesima edizione, torna in onda con la conduzione di Benedetta Parodi, pronta a mettere a loro agio i nuovi, sedici concorrenti che sono pronti a mettersi in gioco sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda che, quest’anno, è stato allestito per richiamare un giardino di limoni. Benedetta Parodi, naturalmente, non sarà sola, ma avrà al proprio fianco tre giudici, pronti a giudicare i dolci che prepareranno tutti i concorrenti.

Giudici di tutte le prove sono Ernst Knam, presente fin dalla prima edizione, Damiano Carrara, entrato nella quinta edizione (2017) e Tommaso Foglia, entrato nel cast nella scorsa edizione.

Bake Off Italia 2023, anticipazioni prima puntata: i concorrenti

I protagonisti veri di Bake Off Italia 2023 sono naturalmente i concorrenti che, pur facendo altro nella vita, alimentano la passione per la pasticceria preparando dolci e torte varie. A sfidarsi sotto il tendone della nuova edizione di Bake Off Italia 2023 sono: Fabio, 38enne foggiano, ex autista di autobus; Gabriele, studente di ingegneria biomedica originario di Lucca; Giovanni, 29enne napoletano che vive a Milano e lavora in un’azienda diagnostica; Giovina, 31enne siciliana che vive a Trento, dove lavora in un’azienda pubblica; Irene, 31enne milanese che nella vita è una consulente manageriale;

Maurizio, 49enne che lavora in un’azienda di ingegneria informatica; Riccardo, 27enne perito chimico; Roberta, insegnante di 38 anni; Tommaso, 24enne originario di Cesena; Xi, 22enne cinese ma che vive a Milano ormai da anni; Aurélien, francese ma residente a Roma; Daniela, 52enne genovese; Danila, casalinga di 62 anni; Davide, 48 anni; Diana Karina, 40enne che vive a Varese. Eleonora, che dopo un periodo difficile ha scelto di riprendere in mano la propria vita.

Le prove di Bake Off Italia 2023

In ogni puntata di Bake Off Italia 2023, tutti i concorrenti dovranno affrontare tre prove. La prima prova, dal titolo “La torta che fa sognare”, vedrà i concorrenti cimentarsi nella preparazione della torta preferita e che solitamente preparano quando vogliono coccolare la persona del cuore. La seconda prova è quella “da incubo” in cui tutti i concorrenti dovranno preparare il Croquembouche in 140 minuti.

La terza ed ultima prova, infine, è quella a sorpresa che avrà come oggetto “il sogno nel cassetto“. Al termine delle tre prova, i giudici assegneranno il grembiule blu che garantirà al concorrente un vantaggio nella prossima puntata e, infine, decideranno chi sarà eliminato abbandonando il tendone.











