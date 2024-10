Bake Off Italia 2024, anticipazioni quinta puntata: pasticcieri contro… il tempo!

Oggi 4 ottobre 2024 su Real Time va in onda la quinta puntata di Bake Off Italia 2024. Benedetta Parodi torna sotto il tendone insieme all’immancabile giuria, composta Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara, a cui si aggiungerà, nel corso della seconda prova, il maestro Iginio Massari, pronto a mettere gli aspiranti pasticcieri in difficoltà.

Anche in questa puntata sono tre le prove che i concorrenti di Bake Off Italia 2024 dovranno affrontare, e sarà il tempo il tema della puntata. Benedetta Parodi annuncerà, infatti, che proprio il tempo sarà fondamentale in ogni sfida e sarà anche al centro dei dolci che dovranno preparare. Per la prima prova, quella creativa, i concorrenti dovranno creare la loro versione della celebre torta Sacher. Ci sarà però una difficoltà: chi riuscirà a finire prima del tempo messo a disposizione, potrà portare il suo dolce al bancone e girare una clessidra. Da quel momento, tutti gli altri pasticcieri avranno soltanto 10 minuti per concludere la loro torta.

Anticipazioni Bake Off Italia 2024: la prova di Iginio Massari e la torta Orologio

Per la seconda prova della quinta puntata di Bake Off Italia 2024, torna sotto il tendone il maestro Iginio Massari, che assegna ai concorrenti una prova molto complicata e lunga: creare il panettone. Gli aspiranti pasticcieri porteranno il lavoro al termine in due tempi, visto che serviranno 12 ore per la lievitazione del dolce. Alla fine, sarà stilata una classifica dai tre giudici e dallo stesso Iginio Massari.

Per la terza ed ultima prova, i concorrenti di Bake Off Italia dovranno creare una Torta Orologio. I dodici concorrenti saranno però divisi in quattro squadre, e Giorgia potrà finalmente utilizzare il suo vantaggio di Grembiule Blu, scegliendo il primo elemento della sua. Ogni squadra dovrà poi creare uno spicchio dell’enorme orologio con la propria torta. Quale sarà la squadra vincitrice?

Anticipazioni Bake Off Italia 2024: eliminato, Grembiule blu e la diretta streaming

Ricordiamo che, alla fine delle tre prove, sarà eletto il migliore della puntata, e dunque nuovo Grembiule Blu, ma anche un peggiore che sarà il nuovo eliminato di Bake Off Italia 2024. La quinta puntata di Bake Off Italia 2024 è visibile su Real Time, a partire dalle 21.20 circa, ma è anche disponibile in streaming sul sito del canale. Chi ha a disposizione un abbonamento su Discovery+, ha già disponibili gli episodi lì.