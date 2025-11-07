Bake Off Italia 2025, anticipazioni e diretta puntata 7 novembre: arrivano i parenti dei concorrenti, quali sono le nuove p

Oggi 7 novembre 2025 va in onda la decima puntata di Bake Off Italia 2025. Brenda Lodigiani torna sotto il tendone per una puntata ricca di emozioni per gli otto concorrenti rimasti in gara, e il titolo della puntata – Profumo di casa – ci lascia già intuirne il motivo. Sono infatti in arrivo le sorprese dei parenti degli aspiranti pasticcieri, che allevieranno la tensione tra una prova e l’altra di questa decima puntata.

Anche oggi i tre giudici – Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara – avranno il compito di giudicare i dolci preparati dai concorrenti nelle tre prove a loro disposizione. Nella seconda di queste, al trio si aggiungerà anche il maestro Iginio Massari, che dovrà assegnare un dolce da lui pensato per comprendere al meglio le qualità dei concorrenti. Come se la caveranno ora che le prove stanno diventando sempre più difficili?

Bake Off Italia 2025, le prove della decima puntata e come seguirla in diretta streaming

Tre prove a tema ‘casa’ e famiglia, dunque, nella decima puntata di Bake Off Italia 2025, a partire dalla prima, che sarà anticipata da una toccante sorpresa per i concorrenti. Questi saranno poi chiamati a rivisitare una torta che spesso si fa a casa propria: quella allo yogurt. Per la seconda prova, Iginio Massari chiederà agli aspiranti pasticceri di creare un cabaret di pasticcini moderni, mentre per la terza prova dovranno preparare una pizza in teglia farcita in due modi diversi. Alla fine delle tre prove, un concorrente conquisterà il grembiule blu e il peggiore sarà l’eliminato della puntata.

Ricordiamo che Bake Off Italia 2025 va in onda in prima serata su Real Time, a partire dalle 21.35, ma è visibile anche in diretta streaming attraverso il sito dedicato al Canale. Chi è abbonato a Discovery+, può già vedere non solo la puntata in onda questa sera on demand, ma anche la prossima in anteprima (e tutte le puntate andate già in onda).