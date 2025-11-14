Bake off Italia 2025, oggi 14 novembre in onda su Real Time l'11a puntata: chi sarà l'eliminato? Tre prove 'infernali' per i concorrenti in gara

Oggi 14 novembre 2025 va in onda su Real Time l’undicesima puntata di Bake Off Italia 2025, e questa volta giudici e dolci porteranno il pubblico tra inferno, paradiso e purgatorio. Il titolo della puntata è, d’altronde, Il girone dei golosi, il che già ci fa immaginare cosa accadrà sotto il celebre tendone, dove Brenda Lodigiani è pronta a riportare tutta la sua simpatia, sostenendo i concorrenti nel corso delle prove volute dai tre giurati: Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara.

Il cerchio ormai si stringe: mancano poche puntata alla finale di Bake Off 2025 e se la scorsa settimana non c’è stata alcuna eliminazione, stasera qualcuno degli otto concorrenti ancora in gara andrà via. E ci metterà del suo per metterli in difficoltà anche Iginio Massari, stasera con una prova in serbo per loro molto complessa.

Bake Off Italia 2025, le prove dell’undicesima puntata e come seguirla in diretta streaming

La gara di Bake off Italia 2025 è come sempre composta da tre prove: la prima, quella creativa, durante la quale i concorrenti dovranno comporre una scatola di cioccolatini; la seconda, quella tecnica, con la preparazione della Torta al caramello voluta da Iginio Massari e la terza, quella sorpresa, con la creazione di una torta a strati di almeno 20 centimetri di altezza. Alla fine degli assaggi delle tre prove, la giuria proclamerà un migliore di puntata che conquisterà il grembiule blu e un vantaggio nella prossima gara. Infine, sarà annunciato il peggiore e, dunque, eliminato dell’undicesima puntata.

Ricordiamo che la nuova puntata di Bake Off Italia 2025 va in onda in prima serata su Real Time, a partire dalle 21.35, ma è visibile anche in diretta streaming attraverso il sito dedicato al Canale. Chi è abbonato a Discovery+, non solo può già vedere la puntata in onda questa sera on demand, ma potrà guardare in anteprima anche quella della prossima settimana e tutte le puntate andate già in onda.