La tredicesima puntata di Bake Off Italia 2025 va in onda oggi 28 novembre su Real Time: la diretta, tutte le anticipazioni, l'eliminato e il grambiule blu

Questa sera, 28 novembre 2025, va in onda su Real Time la 13esima puntata di Bake Off Italia 2025, che ci annuncia che la finale è ormai vicinissima. Questa sera si decideranno infatti i concorrenti che conquisteranno un posto nella semifinale, che andrà in onda settimana prossima, e lo si farà attraverso le consuete tre prove giudicate da Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara e condotte dalla simpaticissima Brenda Lodigiani.

La tensione sale per i sei concorrenti rimasti in gara, anche perché le prove proposte dai giudici sono oggi tra le più complicate di questa edizione. Arrivati a questo punto del programma, d’altronde, solo i più preparati e coloro che più sono cresciuti in queste settimane possono volare alle fasi finali e aspirare alla vittoria. “Gli opposti si attraggono” è il tema alla base delle nuove manche, che metteranno i concorrenti alla prova sia col dolce che col salato.

Bake Off Italia 2025, le prove della tredicesima puntata e la diretta streaming

Per la prima delle tre prove, quella creativa, i concorrenti di Bake Off Italia 2025 sono chiamati a preparare una crostata moderna con abbinamenti eccentrici e opposti tra loro, combinando dunque dolce e salato, frutta e spezie. Per la seconda prova, torna sotto il tendone l’ormai iconico Iginio Massari con una torta molto complicata: la Baked Alaska, che porta in tavola in contrasto tra caldo e freddo. Per la terza ed ultima prova, gli aspiranti pasticcieri dovranno creare una torta salata che ha però l’aspetto di un dolce elegante e fantasioso, anche qui giocando con i contrasti di gusti e colori.

Alla fine delle tre prove, la giuria annuncerà il migliore della puntata, e dunque nuovo grembiule Blu, che sarà semifinalista di Bake off insieme agli altri concorrenti salvi. Il peggiore della puntata sarà invece eliminato dalla gara. Ricordiamo che possibile seguire la nuova puntata di Bake Off Italia 2025 in diretta su Real Time, a partire dalle 21.35, ma è visibile anche in streaming attraverso il sito dedicato al Canale. Chi è abbonato a Discovery+, non solo può già vedere la puntata in onda questa sera on demand, ma potrà guardare in anteprima anche quella della prossima settimana e tutte le puntate andate già in onda.