Anticipazioni Bake Off Italia 2025, 1a puntata 5 settembre: Brenda Lodigiani apre la nuova stagione tra sorprese, creatività e colpi di scena.

Anticipazioni Bake Off Italia 2025: tutte le novità di questa edizione

Oggi 5 settembre inizia Bake Off Italia 2025, l’amatissimo talent culinario dove una serie di pasticceri si impegnano per mostrare il meglio di loro stessi e vincere il programma. Il nuovo episodio di stasera inizia con i 16 concorrenti già schierati per iniziare la competizione vera e propria. Quest’anno si saltano quindi le selezioni e si vola direttamente alla prova creativa con tutti i giudici che presenteranno i loro dolci più famosi. Ad esempio, Tommaso Foglia parlerà della sua Millefoglie e di come è arrivato a farne una a dir poco perfetta.

Caroline Tronelli gelosa di Stefano De Martino sempre più vicino a Belen Rodriguez?/ Il clamoroso rumor

Ernst Knam ri-presenterà la famosa Foresta Nera, ricordandola come la sua torta preferita durante l’infanzia. Sarà poi il turno di Damiano Carrara che invece mostrerà la Torta della Nonna Rosita anche se stavolta la stravolgerà un pochino. Di conseguenza, anche i concorrenti dovranno replicare la ‘prova’ dei giudici, con 120 minuti per creare i loro cavalli di battaglia, ovvero i dolci che meglio li rappresentano. Nella prima puntata di Bake Off Italia 2025 scopriremo quindi la torta di Sonia, che presenterà una carrot cake vegana e una crostata al lampone di Fabrizio, in chiave moderna.

Paola Barale: “La sera ho paura a tornare a casa da sola”/ “Per questo ho venduto l'auto e viaggio in taxi"

Bake off Italia 2025, i concorrenti della prima puntata: arriva la message cake

A Bake Off Italia 2025 la sfida si accende subito con Laura e Patrizia che si daranno a torte stratificate come una red velvet davvero da capolavoro, mentre Pelayo porterà sul banco dei giudici una torta menta, lime e yuzu. Non mancherà la creatività per Wanda che con le fragole comporrà una bellissima chiffon cake alla crema. E se pensavate che sarebbe stato assente Iginio Massari, vi sbagliate. Il Maestro presenterà una cheesecake da forno a dir poco incantevole e il dolce in questione diventerà la prova tecnica per i concorrenti di Bake off Italia 2025.

Brenda Lodigiani, chi è e fidanzato: è finita con Federico Teoldi/ "Ho deciso di scaricare Tinder"

Questi ultimi dovranno assaggiare la torta di Massari al buio e cercare di replicarla al meglio. A tal proposito, Brenda Lodigiani annuncerà di aver visto quel dolce per la prima volta oltre trent’anni fa nella serie tv Friends. Infine, non mancherà nemmeno la message cake, torta che nasconde un messaggio al suo interno. In poche parole i concorrenti dovranno assemblare perfettamente un dolce che al momento dell’assaggio svela una scritta suggestiva, il tutto in soli 160 minuti.