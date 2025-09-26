Bake Off Italia 2025, oggi 26 settembre in onda la 4a puntata su Real Time: diretta ed eliminato, torna Iginio Massari con una prova molto difficile

Oggi 26 settembre 2025 su Real Time va in onda la quarta puntata di Bake Off Italia. La nuova edizione continua all’insegna delle risate grazie alla conduzione tutta nuova di Brenda Lodigiani, che ha preso il posto che per anni è stato di Benedetta Parodi. A giudicare le tre prove degli aspiranti pasticceri è, come sempre, la giuria composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ma durante la seconda prova, ad affiancarli, arriverà anche oggi il temibilissimo Iginio Massari.

Tre le prove che i concorrenti dovranno sostenere questa sera: la prima prova Creativa, una seconda prova tecnica e una prova a sorpresa. Alla fine delle tre manche, la giuria deciderà chi, al netto dei tre dolci preparati durante la puntata, sarà il migliore, e dunque riceverà il grembiule blu, e chi invece sarà il peggiore e, dunque, il nuovo eliminato di Bake Off Italia.

Bake Off Italia 2025, le tre prove della quarta puntata: chi sarà l’eliminato?

La prima prova della quarta puntata di Bake Off Italia 2025 avrà come tema l’amore: i concorrenti dovranno preparare una loro versione della Love Cake, un dolce con una base cotta al forno ma arricchita con una bagna all’acqua di rose, spezie e frutta secca. Per la seconda prova, quella tecnica, tonerà sotto il tendone di Villa Borromeo D’Adda Iginio Massari con la sua torta Babà che i concorrenti dovranno replicare alla lettera seguendo la ricetta data loro in dotazione. Massari, insieme ai tre giudici, assaggerà una per una le torte e, alla fine, sarà stilata una classifica dalla peggiore alla migliore. Per la terza prova, gli aspiranti pasticceri dovranno cucinare dei Macaron, i tipici dolcetti francesi. Per la precisione dovranno prepararne 30 di tre gusti differenti. Chi avrà la meglio e chi invece sarà l’eliminato della puntata?

