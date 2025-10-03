Bake Off Italia 2025 torna in onda su Real Time con la quinta puntata e una doppia eliminazione: chi saranno gli eliminati? Anticipazioni e prove

Bake Off Italia 2025 torna in onda questa sera, 3 ottobre, su Real Time con la quinta puntata, durante la quale non mancheranno gli imprevisti. Il titolo della puntata è, d’altronde, ‘C’è sempre una soluzione’, il che vorrà dire che i concorrenti dovranno far fronte ad una serie di ostacoli inaspettati ai quali dovranno trovare rimedio in poco tempo. A condurre la puntata e a supportare i concorrenti in questo appuntamento particolarmente difficile è, come sempre, Brenda Lodigiani, affiancata dal trio di giudici composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Tre le prove richieste agli aspiranti pasticceri di Bake Off: la prova creativa, quella tecnica, che vedrà il ritorno sotto il tendone del maestro Iginio Massari, e la prova sorpresa. Alla fine della puntata, come già annunciato a conclusione della scorsa puntata, ci sarà una doppia eliminazione.

Bake Off Italia 2025, anticipazioni 5a puntata: le tre prove e come vederla in diretta streaming

Ma cosa dovranno affrontare i concorrenti in questa quinta puntata di Bake Off Italia 2025? La prima prova, quella creativa, li vedrà alla prova con la preparazione di un tiramisù alternativo. I concorrenti potranno reinventarlo mantenendo, però, i suoi due ingredienti principali: il caffè e il mascarpone. Per la seconda prova, la tecnica, torna Iginio Massari con una Torta frangipane alle mele. Per la terza ed ultima prova, quella a sorpresa, gli aspiranti pasticceri dovranno preparare dei dolci al bicchiere all’interno dei quali non dovranno mancare tre consistenze: quella croccante, la morbida e la cremosa.

Alla fine delle tre prove, i giudici annunceranno il migliore della puntata, e dunque grembiule blu, e i due peggiori che saranno gli eliminati. La quinta puntata di Bake Off Italia 2025 è visibile su Real Time, a partire dalle 21.30, e anche in diretta streaming sul sito del canale.