Bake Off Italia 2025, le anticipazioni e la diretta della sesta puntata su Real Time: chi sarà eliminato? Concorrenti uniti in squadre

Bake Off Italia 2025 torna in onda oggi 10 ottobre 2025 su Real Time con la sesta puntata. Sono dodici i concorrenti rimasti in gara sotto il tendone, che oggi si metteranno alla prova nell’appuntamento che ha come tema: “L’unione fa la forza”. Sì, perché una delle tre prove di oggi vedrà i concorrenti unirsi in squadre. Ma andiamo per gradi. A condurre la sesta puntata è la simpaticissima Brenda Lodigiani, affiancata dal trio di giudici composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Samuele Cavallo imita Marco Mengoni a Tale e Quale Show/ Ancora un podio?

Tre, come di consueto, le prove che gli aspiranti pasticceri dovranno affrontare: la prima, quella creativa; la seconda, tecnica, durante la quale tornerà sotto il tendone il maestro Iginio Massari con un nuovo dolce da replicare; infine la prova creativa. Alla fine delle tre prove, il peggiore sarà eliminato, il concorrente migliore conquisterà il Grembiule blu e un vantaggio per la prossima puntata.

Shakira, chi è / La lite con l'ex Piquè e i figli Milan e Sasha: "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo"

Bake Off Italia 2025, anticipazioni sesta puntata: le prove e la diretta streaming

La prima prova della sesta puntata di Bake Off Italia 2025 vedrà i concorrenti alle prese con un brunch: dovranno preparare per i giudici un bagel farcito, una torta salata e dei pancakes. Per la seconda prova, Iginio Massari seguirà i pasticcieri nella preparazione della Torta di Rose, con una crema pasticciera al cioccolato e una salsa alla panna acida e ciliegie. Infine, per la terza ed ultima prova, i concorrenti saranno abbinati in squadre di tre e dovranno preparare delle torte da matrimonio a due piani.

Maria Miceli e l'ombra di una setta dietro la sua morte/ "Non fare tac e chemio, affidati allo Spirito"

Chi riuscirà a conquistare il grembiule blu e chi, invece, sarà eliminato? Ricordiamo che la nuova puntata di Bake Off Italia 2025 va in onda su Real Time a partire dalle 21.30 ma è visibile anche in diretta streaming attraverso il sito dedicato al canale.