Bake Off Italia 2025, anticipazioni della settima puntata 17 ottobre su Real Time: tre prove a tema viaggio e il ritorno di Iginio Massari

Oggi 17 ottobre 2025 su Real Time va in onda la settima puntata di Bake Off Italia 2025, che porterà concorrenti e spettatori in giro per il mondo. Sì, perché il tema della puntata è proprio il viaggio e ogni prova chiederà agli aspiranti pasticcieri di creare un dolce tipico di un paese lontano dal nostro. A condurre questa nuova puntata è Brenda Lodigiani, che farà anche da supporto agli 11 concorrenti rimasti in gara, i cui dolci saranno giudicati dal trio composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

È però ormai appuntamento fisso quello con Iginio Massari, il maestro pasticciere che arriverà anche stavolta durante la seconda prova per assegnare ai concorrenti un compito arduo da portare a termine. Anche la settimana puntata avrà dunque inizio con la prova creativa, seguita da quella tecnica di Massari per poi concludere con la prova sorpresa. Ma cosa dovranno preparare i pasticcieri?

Bake Off Italia 2025, anticipazioni settima puntata: le prove e la diretta streaming

Per la prima prova, si volerà in Francia, perché i concorrenti di Bake off Italia 2025 dovranno preparare una Fraisier, tipico dolce alle fragole, chiaramente in maniera rivisitata. Per la seconda prova, Iginio Massari porterà sotto il tendone la Flower Cake, un dolce dai sapori thailandesi non proprio semplice da comporre. Infine, per la terza prova, si vola negli Stati Uniti d’America con i cookies: i concorrenti dovranno preparare un grattacielo di biscotti alto almeno 30 cm.

Alla fine delle tre prove, il migliore conquisterà il grembiule blu, e dunque un bonus nella puntata successiva, il peggiore sarà invece definitivamente eliminato dalla gara. Ricordiamo che la nuova puntata di Bake Off Italia 2025 va in onda su Real Time a partire dalle 21.30 ma è visibile anche in diretta streaming attraverso il sito dedicato al canale.

