Bake Off Italia 2025, diretta e anticipazioni ottava puntata di oggi 24 ottobre: i concorrenti a spasso nel tempo con le tre nuove prove

L’ottava puntata di Bake Off Italia 2025 va in onda oggi 24 ottobre su Real Time, e porta in scena una nuova sfida tra aspiranti pasticcieri a tema ‘Macchina del tempo’. Brenda Lodigiani conduce un appuntamento durante il quale i concorrenti faranno dei veri e propri viaggi del tempo con dolci che hanno segnato determinati periodi storici. A giudicare le pietanze sarà come sempre il trio di giudici composto da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Edoardo Bennato/ La carriera e la rivincita contro chi non credeva in lui: "Mi dissero che ero finito"

Tre le prove previste anche in questa nuova puntata: la prima, dedicata alla creatività e alla rielaborazione di un dolce molto famoso; la seconda prova tecnica, durante la quale tornerà sotto il tendone Iginio Massari; infine la prova Sorpresa. Ogni manche porterà i pasticcieri a spasso per il tempo, dal passato fino al futuro.

Delitto di Garlasco a Quarto Grado/ Il supertestimone, lo scontrino di Sempio e lo scontro fra legali

Bake Off Italia 2025, anticipazioni settima puntata: le prove di stasera e la diretta streaming

Durante la prima prova dell’ottava puntata di Bake Off Italia 2025 i concorrenti dovranno rielaborare la Torta Duchessa di Parma, facendo dunque un tuffo nel passato. Iginio Massari porterà invece i dieci aspiranti pasticcieri nei primi anni 2000 con la Naked Cake, ovvero la torta Nuda, senza alcuna stuccatura esterna. Infine, per la terza prova Sorpresa bisognerà preparare una Torta del Futuro, immaginando ciò che sarà la pasticceria da qui a 100 anni. Alla fine delle tre prove, il migliore riceverà il Grembiule Blu e un bonus per la prossima puntata; il peggiore sarà invece l’eliminato dell’ottava puntata.

Pierina Paganelli a Quarto Grado/ In aula il confronto fra Manuela e Louis? Difesa e accusa si scontrano

Ricordiamo che la nuova puntata di Bake Off Italia 2025 va in onda su Real Time a partire dalle 21.30 ma è visibile anche in diretta streaming attraverso il sito dedicato al canale. Inoltre, tutte le puntate andate in onda sono disponibili on demand su Discovery+.