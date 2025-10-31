Bake Off Italia 2025, oggi 31 ottobre va in onda la nona puntata a tema Halloween: chi sarà eliminato e chi conquisterà il grembiule blu?

Sarà una puntata tutta a tema Halloween quella di Bake off Italia 2025 di oggi 31 ottobre. Brenda Lodigiani conduce il nuovo appuntamento che sarà ricco di dolcetti e scherzetti, ma anche di momenti difficili per i 9 concorrenti rimasti in gara. A decidere la loro sorte e quali prove dovranno affrontare sono, come sempre, i tre giudici – Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara – dopo aver assaggiato le torte e i dolci preparati dagli aspiranti pasticcieri.

Al trio si aggiungerà, nel corso della seconda prova, il maestro Iginio Massari, ormai vero idolo di questa edizione grazie ai suoi consigli spesso diretti e crudi. Tre, anche oggi, le prove che i concorrenti affronteranno, a partire da quella creativa, per poi andare avanti con la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa. Alla fine delle tre prove, il migliore conquisterà il grembiule blu e un vantaggio nella prossima puntata, il peggiore sarà l’eliminato della nona puntata.

Bake Off Italia 2025, le prove della puntata del 31 ottobre 2025 e la diretta streaming

Entrando nel merito delle prove della nona puntata di Bake off Italia 2025, si parte con la prova creativa durante la quale i concorrenti dovranno preparare del Pan dei morti, ma rivisitandoli in due gusti con frutta secca e spezie. Dovranno inoltre prepararne una quantità tale da riempire una cesta. Iginio Massari affiderà poi agli aspiranti pasticcieri la preparazione di una torta moderna a tema Halloween, ricoperta da una glassa a ragnatela. Infine, per la prova sorpresa, bisognerà creare delle mostruose torte di Halloween con le quali far colpo sui giudici. Le torte dovranno dunque essere spaventose e anche un po’ splatter, dando un effetto ‘wow’.

Ricordiamo che la nuova puntata di Bake Off Italia 2025 va in onda su Real Time a partire dalle 21.30 ma è visibile anche in diretta streaming attraverso il sito dedicato al canale. Inoltre, tutte le puntate andate in onda sono disponibili on demand su Discovery+.