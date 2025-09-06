Bake Off Italia 2025: pagelle, voti ed eliminato della prima puntata. La vera star è la nuova conduttrice Brenda Lodigiani...

Bake Off Italia 2025, voti e pagelle prima puntata: debutto da star per Brenda Lodigiani

Comincia con il piede giusto l’avventura di Brenda Lodigiani a Bake Off Italia 2025. E allora mettiamo il suo nome in cima alle pagelle della prima puntata. Si è calata nel ruolo con grande ironia, senza ricalcare il modello Benedetta Parodi, ma imponendone delicatamente uno tutto suo. Con naturalezza e ironia si è appiccicata addosso l’etichetta di vera star, dopo aver brillantemente rotto il ghiaccio e superato la tensione iniziale. Voto 8.

I giudici sono tutti delle piacevoli conferme. Knam e Iginio Massari, ovviamente, spiccano per carisma ma nella puntata di apertura si rivelano benevoli con i sedici concorrenti. Tra i protagonisti positivi ci sono Angelo, Nivea e Gianluca, capaci di conquistare il pass per la puntata successiva senza troppi patemi. A loro, ma in realtà, anche agli altri colleghi va una sufficienza piena e abbondante (voto 6,5).

Bake Off Italia 2025, pagelle della prima puntata: Linda, Patrizia e Wanda salve nonostante il flop

Diverso è il discorso per alcuni altri aspiranti pasticceri che, soprattutto nella fase iniziale, hanno un po’ stentato. Pelayo dice di aver fatto un disastro ai fornelli, ma in fondo la sua torta non era così malvagia. Patrizia e Linda non convincono, ma pian piano prendono confidenza con l’ambiente e coi tempi stretti. Alla fine Patrizia rischia l’eliminazione e resta infatti assieme a Wanda e Nadia avvolta nell’incertezza. Dopo la classica suspense dell’annuncio, con tanto di interruzione pubblicitaria, Knam comunica che non ci sarà alcun eliminato nella prima puntata.

Così Wanda, Nadia e Patrizia passano al secondo appuntamento, ma con la consapevolezza di dover migliorare parecchio. La prima puntata è andata anche per loro, ma nelle nostre pagelle restano ben al di sotto della sufficienza. Voto 5 in attesa di rivederla all’opera venerdì prossimo.