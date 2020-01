Bake Off Italia All Stars Battle/ Diretta ed eliminato: ospite Federico Fashion Style

Venerdì 10 gennaio, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento con Bake Off Italia All Stars, lo spin off del talent show condotto da Benedetta Parodi in cui si sfidano i migliori concorrenti di tutte le edizioni. Al timone di Bake Off Italia All Stars c’è Flavio Montrucchio che ha già conquistato tutti con il suo fascino e la sua simpatia. Al suo fianco ci sono i tre capitani delle squadre Rosa, Gialla e Azzurra ovvero Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio. Dopo l’eliminazione di Alfredo della squadra di Clelia D’Onofrio, questa sera si sfideranno: Patrizia Ave (terza edizione), Francesca Tiranti (quarta edizione), Antonio Crispino (seconda edizione) e Antonino Orfano della squadra rosa; Rosalind Carlo (quinta edizione), Jolanta Noto (sesta edizione), Giustina Dibello (quinta edizione) e Riccardo Pagni (settima edizione) della squadra gialla; Rosalind Carlo (quinta edizione), Jolanta Noto (sesta edizione), Giustina Dibello (quinta edizione) e Riccardo Pagni (settima edizione) delloa squadra azzurra.

Le prove di Bake Off Italia All Stars Battle

I concorrenti di Bake Off Italia All Stars Battle devono affrontare tre prove: la prova rush, la prova wow ela prova extreme. La settimana scorsa, per la prova rush, le squadre hanno realizzato 200 baci, 50 per ogni concorrente. Una wedding cake è stata la protagonista della prova show mentre per la prova extreme che rappresenta l’ultima chance per salvarsi e che viene affrontata solo dai concorrenti della squadra peggiore tra le tre che hanno affrontato la prova show è stato realizzato un soufflé dolce. Quali prove, invece, saranno affrontate questa sera? Al momento non ci sono anticipazioni su quelle che saranno le tre prove della seconda puntata che, tuttavia, metteranno sicuramente in difficoltà tutti i concorrenti che si sfidano per vincere il titolo di migliore tra i migliori pasticceri di Bake Off Italia.

Federico Fashion Style ospite di Bake Off Italia All Stars Battle

Dopo Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, ospiti della scorsa puntata, questa sera, sotto il tendone di Bake Off Italia All Stars Battle arriverà Federico Fashion Style con Martina Russo, la vincitrice dell’ultima edizione di Bake Off Italia che si presenterà con un insolito look. A ricordare l’appuntamento è proprio l’hair stylist che, su Instagram, ha condiviso il promo della puntata scrivendo: “Non perdetevi la puntata di domani alle 21:10 su Real Time ci sarò anche io sotto al magnifico tendone di Bake Off Italia”.



