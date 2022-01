Bake Off Italia Dolci sotto un tetto, 3a puntata/ Diretta 14 gennaio: Fulvio Marino ospite

Bake Off Dolci sotto un tetto, anticipazioni terza puntata

Questa sera, venerdì 14 gennaio, alle 21.20 su Real Time va in onda la terza puntata di “Bake Off – Dolci sotto un tetto”, condotto da Flavio Montrucchio, spin off de celebre programma di cucina. La puntata si intitolerà “Come una volta”, perché le coppie rimaste in gara dovranno di realizzare i dolci a mano, esattamente come si faceva un tempo, senza l’aiuto degli elettrodomestici da cucina. A giudicare le prove ritroveremo Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Dopo le prime due puntate, in cui sono stati eliminati i “Coniugi” e “Mamma e figlia”, sotto il celebre tendone sono rimaste 4 coppie: gli “Eterni sposini” Giovanna e Ciro, “Le cugine” Nadia e Francesca, “Le sorelle” Carmen e Francesca e “Nonna e nipote” Mirella e Giacomo.

Bake Off Dolci sotto un tetto, le prove: il pane e la torta di mele

Nella prima sfida creativa di “Bake Off – Dolci sotto un forno” l’ospite sarà il panificatore Fulvio Marino, volto noto di “È sempre mezzogiorno” su Rai 1. Sarò lui a presente al prova: in 130 minuti le quattro coppie dovranno impastare a mano il pane e realizzare dei cracker con una salsa di accompagnamento. La prova tecnica, invece, sarà presentata da Ernst Knam: attraverso la preparazione di una torta di mele particolare, in cui saranno omessi alcuni passaggi della ricetta, si riscopriranno le radici e l’infanzia del giudice. Anche questa volta le coppie potranno usare solo le loro mani! “Le cugine” potranno usare il bonus contenuto nella busta conquistata la scorsa settimana, ma il miglior dolce alle mele sarà quello di “Nonna e nipote”, che conquisteranno il grembiule blu. A sorpresa, i tre giudice decideranno di non eliminare nessuna coppia.

