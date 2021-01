Bake Off Italia, Dolci sotto un tetto/ Diretta e concorrenti: conduce Montrucchio

ANTICIPAZIONI BAKE OFF ITALIA DOLCI TOTTO UN TETTO

Dopo Junior Bake Off, per il talent show più dolce della televisione italiana, arriva un altro spin-off. Da venerdì 1° gennaio, in prima serata su Real Time, Flavio Montrucchio conduce Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto. Dopo aver condotto insieme alla moglie Alessia Mancini l’ultima edizione di Junior Bake Off, l’avventura di Flavio Montrucchio sotto il tendone di Bake Off che, sin dalla prima edizione ha conquistato il palato e la simpatia dei telespettatori, continua con uno spin-off che promette non solo tante, nuove ricette, ma anche tante emozioni. Dopo aver regalato al pubblico la magia del Natale con una location magica fatta di alberi di Natale, luci e addobbi vari, il tendone di Bake Off cambia per accogliere le sue coppie protagoniste che cercheranno di conquistare la fiducia dei giudici Ernst Knam e Damiano Carrara, con la partecipazione di Clelia d’Onofrio.

I CONCORRENTI DI BAKE OFF ITALIA DOLCI TOTTO UN TETTO

Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto propone un’inedita sfida tra sei coppie formate da aspiranti pasticceri legali tra loro da una parentela. Mamma e figlia, marito e moglie, ma anche nonno e nipote, si metteranno alle prova realizzando dolci di ogni tipo per poter conquistare la vittoria finale, ma chi sono le sei coppie protagoniste del nuovo spin-off di Bake Off Italia? A contendersi il titolo di miglior coppia di pasticceri amatoriali saranno: Cristina e Siria che formano la coppia Mamma e Figlia; Emil ed Elenache sono Padre e Figlia, Carmelo e Angela che formano la coppia di Marito e Moglie, i Fidanzati Dora e Luca, i Conviventi Francesco e Lino e le Gemelle Alice e Alexia.

LE PROVE DEL PROGRAMMA

Come accade in Bake Off Italia, anche in Dolci sotto un tetto, i concorrenti, ogni settimana, dovranno affrontare prove tecniche, creative e prove a sorpresa che metteranno alla prova il loro talento di pasticceri amatoriali. Sfida dopo sfida, le prove diventeranno sempre più complicate. I giudici valuteranno non solo la capacità di realizzare dolci appetitosi, ma anche dall’aspetto gradevole. L’appuntamento con la dolcezza di Bake Off Italia – Dolci sotto un tetto, dunque, è per questa sera su Real Time per un inizio d’anno davvero spumeggiante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA