Bake Off Italia Dolci sotto un tetto, semifinale/ Diretta 21 gennaio: eliminati e finalisti

Questa sera, venerdì 21 gennaio, alle 21.20 su Real Time va in onda la quarta e penultima puntata di “Bake Off Dolci sotto un tetto”, condotto da Flavio Montrucchio, spin off del celebre programma di cucina. La puntata si intitolerà “Le due facce della domenica”. A giudicare le prove ritroveremo Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Dopo le prime tre puntate, in cui sono stati eliminati i “Coniugi” e “Mamma e figlia”, sotto il celebre tendone sono rimaste 4 coppie: gli “Eterni sposini” Giovanna e Ciro, “Le cugine” Nadia e Francesca, “Le sorelle” Carmen e Francesca e “Nonna e nipote” Mirella e Giacomo. Gli ospiti della puntata saranno il mastro pizzaiolo Alessandro Servidio e il pasticcere Federico Rottigni, ex allievo di Ernst Knam.

Bake Off Dolci sotto un tetto, le prove: il pane e la torta di mele

Nella prima sfida di “Bake Off Dolci sotto un forno” le quattro coppie dovranno preparare la loro personale “pizza creativa”. Per questo motivo sotto il tendone arriverà Alessandro Servidio, che mostrerà ai concorrenti la sua “pizza Margherita moderna”, con stracciata di Bufala, tartare di pomodorino al forno affumicato, clorofilla di basilico e polvere di basilico. Mentre i concorrenti svolgeranno la prova, Servidio insegnerà a Flavio Montrucchio a mettere le mani in pasta. La seconda prova consisterà nella preparazione un “dessert menù”, ovvero tre dessert pensati in una logica simile a quella di un menù. L’ospite sarà Federico Rottigni, ex allievo di Ernst Knam, che presenterà i suoi tre dolci: Greenland, Soil bold e il Babà al Gin Tonic. A lasciare il tendone a un passo dalla finale saranno “Nonna e Nipote” Mirella e Giacomo, nonostante l’aiuto conquistato settimana scorsa. In finale ritroveremo gli “Eterni sposini” Giovanna e Ciro, “Le cugine” Nadia e Francesca e “Le sorelle” Carmen e Francesca.

