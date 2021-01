Bake Off Italia Dolci sotto un tetto, semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: Facchinetti…

BAKE OFF ITALIA DOLCE SOTTO UN TETTO, ANTICIPAZIONI SEMIFINALE 15 GENNAIO

Venerdì 15 gennaio, in prima serata su Real Time, Flavio Montrucchio conduce la semifinale di Bake Off Italia Dolci sotto un tetto. Lo spin off di Bake Off Italia ha portato sotto il tendone coppie di concorrenti legati tra loro da una parentela. Dopo l’eliminazione di Carmelo e Angela che formavano la coppia di marito e moglie, nella scorsa puntata, a lasciare definitivamente il talent show è stata la coppia delle gemelle. Alice e Alexia, dopo aver dato vita ad una gara entusiasmante in cui hanno dato tutto quello che potevano, hanno dovuto abbandonare il tendone, ma l’hanno fatto senza rimpianti. Questa sera ci sarà una nuova eliminazione e, al termine della serata, Flavio Montrucchio annuncerà i nomi delle coppie finaliste.

GLI OSPITI DI BAKE OFF ITALIA DOLCE SOTTO UN TETTO

Dopo Amaurys Perez, ospite della scorsa puntata, nel corso della semifinale di Bake Off Italia Dolci sotto un tetto, sotto il tendone, presentati da Flavio Montrucchio, arriveranno Francesco Facchinetto e la moglie Wilma. Rispondendo ad una domanda del conduttore, i Facchinettis sveleranno cosa non può mancare durante un aperitivo. Francesco confessa di avere una vera passione per i grissini. “Facciamo spesso gli aperitivi perchè amo far festa”, spiega Francesco. “E tocca a me preparare tutto”, aggiunge Wilma. “Cosa non può mancare in un apertivo a casa Facchinetti?”, chiede Clelia d’Onofrio. “Io impazzisco per i grissini. Di qualunque gusto”, risponde il figlio di Roby Facchinetti. Per Wilma, invece, non deve mai mancare un bicchiere di vino.

LE PROVE E I CONCORRENTI

Protagonisti della semifinale di Bake Off Italia Dolci sotto un tetto saranno la coppia Mamma e Figlia, Emil ed Elenache sono Padre e Figlia, i Fidanzati Dora e Luca, i Conviventi Francesco e Lino. Quali prove affronteranno le coppie ancora in gara? Per scoprirlo sarà necessario aspettare la puntata di questa sera, anche se una delle prove potrebbe consistere nella preparazione di un aperitivo per la presenza di Francesco Facchinetti e della moglie. Tra sfide dolcissime, ma anche molto complicate, dunque, le coppie si sfideranno per conquistare la fiducia di Ernst Knam e Damiano Carrara e Clelia d’Onofrio.



