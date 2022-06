Balcone reale della regina Elisabetta, cos’è?/ Storia, curiosità e chi può salirci

Cos’è il Balcone reale della regina Elisabetta? La storia del ‘royal balcony’

Il 2 giugno è una data molto importante per la Regina Elisabetta. La regnante si prepara oggi affacciarsi al ben noto balcone reale per celebrare 70 anni sul trono. Quella del balcone di Buckingham Palace, d’altronde, è una tradizione antica, che risale alla regina Vittoria. Quando con la sua ascesa al trono Buckingham Palace divenne la residenza ufficiale del reali inglesi, vennero fatti numerosi cambiamenti alla struttura. Nel particolare, su richiesta del principe Alberto, l’architetto Edward Blore aggiunse un balcone che consentisse alla famiglia reale di apparire tutti insieme in occasioni di importanti eventi pubblici.

QUEEN'S SPEECH SENZA ELISABETTA/ Il posto che il "povero Carlo" non potrà mai avere

Fu proprio lì che la regina Vittoria fece la sua prima apparizione pubblica. Da allora quella del ‘royal balcony’ è diventata una vera e propria tradizione, che vede la famiglia riunirsi al fianco della regina in alcuni eventi importanti, come il Giubileo di platino del 2 giugno.

Regina Elisabetta: ecco chi potrà essere al suo fianco sul balcone reale

Nell’occasione dell’apparizione di giugno sul balcone reale, la royal family si mostra sfoggiando uniformi e abiti sontuosi proprio per celebrare la Regina. Ma chi potrà essere al suo fianco sul balcone il 2 giugno? Elisabetta ha deciso che le saranno accanto solo “i membri della famiglia reale che attualmente stanno sostituendo la Regina negli impegni pubblici”, ovvero un totale di 16 persone.

Regina Elisabetta a Sandringham per i 96 anni/ Trasferimento in elicottero e famiglia

Tra queste figurano anche – come riporta la testata Marie Claire – “la principessa Anna, il principe Carlo con Camilla, William e Kate Middleton con i tre figli George, Charlotte e Louis, il principe Edoardo con la moglie Sophie con i figli Louise e James, il duca e la duchessa di Gloucester, il duca di Kent e la principessa Alexandra. Inutile dire che a far discutere è l’esclusione dal balcone reale di Harry e Meghan Markle.

LEGGI ANCHE:

Regina Elisabetta compie 96 anni/ Foto coi pony e guai in famiglia: Harry torna ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA