Le anticipazioni di Balene Amiche per Sempre: ecco cosa aspettarci nella seconda puntata tra colpi di scena e nuovi scontri...

Anticipazioni del 26 settembre, Balene Amiche per sempre: che fine ha fatto Adriana?

Balene Amiche per Sempre torna la settimana prossima con la seconda puntata. Il nuovo episodio dal titolo Risalire andrà in onda su Raiuno venerdì 26 settembre con nuovi accadimenti e intrighi. Secondo le anticipazioni, infatti, le nostre protagoniste avranno parecchi grattacapi da risolvere nella seconda puntata. Il timore che Adriana sia stata uccisa prende sempre più corpo e la sparizione del suo computer sembra ricalcare questo scenario infausto.

Evelina e Milla decidono di intraprendere una loro personale indagine per capire che fine ha fatto Adriana e soprattutto chi ci può essere dietro la sua scomparsa. La loro vita privata, nel frattempo, non concede sconti. Evelina si scontra con Riccardo, il nuovo presidente dell’Accademia, con cui ha visioni totalmente differenti dal punto di vista della gestione. Lui, infatti, è pronto a rivoluzionare l’istituzione a modo suo.

Balene Amiche per sempre, le anticipazioni della seconda puntata: scoppia l’attrazione tra due protagonisti

Le anticipazioni della seconda puntata di Balene Amiche per Sempre, rivelano che Milla, stanca di vivere nell’ombra del marito infedele, rivendica il ruolo di presidente del pastificio. La sua decisione, inevitabilmente, provoca parecchi altri scompigli e il rapporto delicato con la figlia Flaminia diviene ancor più un campo minato.

Anche Evelina ha qualche problema con il figlio, per un piccolo segreto che lo irriterà parecchio. In Accademia, invece, scoppia un feeling inaspettato tra Evelina e Riccardo, con un ballo che lascia trapelare un evidente attrazione. Riccardo ad ogni modo è impegnatissimo e non può lasciarsi andare. Riuscirà a resistere alla tentazione? Intanto la ricerca del pc di Adriana porterà ad una rivelazione choc. Di che si tratta? Per scoprirlo non resta che attendere l’arrivo della seconda puntata.

