Balene amiche per sempre, andiamo a sbirciare la programmazione Rai per quanto concerne la serie con Veronica Pivetti: otto episodi e...

Balene Amiche per Sempre inizia questa sera, domenica 21 settembre, in prima serata su Raiuno. La serie televisiva con Veronica Pivetti è composta da otto episodi dalla durata di circa cinquanta minuti ciascuno, suddivisi in quattro serate. L’appuntamento con la fiction è fissato per i venerdì sera e si esaurirà con la puntata del 12 ottobre 2025, data in cui andranno in onda gli ultimi episodi. In totale, dunque, quattro prime serate, con due episodi per ogni appuntamento.

Per chi non lo sapesse, ricordiamo che il primo episodio è già disponibile su RaiPlay dal 19 settembre, a conferma della volontà di Rai di intercettare anche il pubblico digitale, senza però rinunciare alla ritualità della prima serata televisiva. Una serie che mette al centro due donne tradite e disilluse che, arrivate alla soglia dei sessant’anni, decidono di rimettersi in gioco. Si parla di desideri che si risvegliano o che forse non si sono mai addormentati. E non mancano momenti spiazzanti e sorprendenti, ma anche misteri, intrighi e un po’ di giallo.

Balene Amiche per Sempre, appuntamento settimanale su Raiuno: ecco quando va in onda la serie

“Io rivendico in questa serie le pulsioni, perché non parliamo solo di passione ma raccontiamo le nostre pulsioni”, ha detto in una intervista alla vigilia della prima puntata Veronica Pivetti. “Spero che aiuti le signore che ci vedranno a casa e i loro mariti magari un po’ abbioccati sul divano, e che entri nelle teste di questi uomini che forse la donna che hanno accanto la devono guardare sotto un altro punto di vista”.

Insomma, i temi toccati sono tanti: dall’amicizia all’amore, dal tradimento alla rinascita personale. Non mancano ironia e leggerezza, ma anche spunti che invitano lo spettatore a guardare con occhi diversi non solo i protagonisti sullo schermo, ma anche le proprie relazioni quotidiane. L’appuntamento è quindi fissato: dal 21 settembre al 12 ottobre, ogni domenica sera su Rai 1

