Quando andrà in onda la prima puntata di Balene – Amiche per sempre e quante puntate saranno? Trama e altri dettagli sulla nuova fiction.

Balene – Amiche per sempre è una nuova fiction che andrà in onda su Rai Uno da domenica 21 settembre 2025 e in molti non vedono l’ora di vedere la prima puntata perché sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. Nei panni di protagoniste vedremo Carla Signoris nei panni di Milla e Veronica Pivetti nel ruolo di Evelina. La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello ed è stata girata nelle Marche.

Le protagoniste di Balene – Amiche per sempre sono state amiche per moltissimi anni condividendo tutte le gioie e i dolori della loro vita. All’improvviso però una discussione le ha fatte allontanare mettendo fine alla loro amicizia. Da quel momento sono trascorso dieci anni, oggi entrambe sessantenni si ritroveranno a causa di un tragico evento, la morte di una loro amica. Evelina e Milla si rivedranno al funerale e sarà per loro l’occasione per ricucire il loro rapporto.

Quante saranno le puntate di Balene – Amiche per sempre? Alcune rivelazioni delle protagoniste

Per molto tempo Milla ed Evelina hanno studiano le balene, quando si ritroveranno si renderanno conto che non c’è un’età per sognare. Al momento non sono trapelate anticipazioni in merito al primo episodio che andrà in onda domenica 21 settembre 2025, moltissimi telespettatori però non vedono l’ora di vedere la nuova fiction. Gli appuntamenti su Rai Uno saranno quattro e le protagoniste dovranno scoprire cosa è accaduto davvero ad Adriana, la loro amica è stata uccisa?

Alla conferenza di presentazione le protagoniste si sono lasciate sfuggire alcune rivelazioni. Veronica Pivetti ha fatto sapere che Balene – Amiche per sempre non sarà solo una commedia, ci sarà anche un po’ di dramma e commozione, a detta sua è una storia empatica. Carla Signoris ci ha tenuto a far sapere che è stato molto bello per lei lavorare con la Pivetti, sul set a parer suo si va sempre a fortuna perché spesso si trova gente che non hai scelto, con lei però si sono davvero trovate.

