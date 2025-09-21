Qual è la storia vera di Balene Amiche per Sempre? Forse non tutti sanno che la fiction è ispirata dall'omonimo libro di successo...

Balene Amiche per Sempre è una storia vera? Il quesito incuriosisce il pubblico televisivo, in attesa della messa in onda della prima puntata che si preannuncia fin da subito ricca di intrecci. Dunque facciamo subito chiarezza su questa nuova serie televisiva con Veronica Pivetti e Carla Signoris, che non è tratta da una storia vera ma è liberamente tratta dal libro Balene. Nella fiction, proprio come nel libro, si parla di amore, miracoli, paure e vertigini.

Senza addentarci troppo nella trama di Balene, possiamo spoilerare che la protagonista riceverà come regalo d’addio dal suo amante un biglietto per visitare le isole Azzorre. Un sogno che cullava fin da bambina e che ora, seppure col cuore infranto, può davvero realizzare.

C’è grande curiosità di capire le differenze tra il libro e la serie tv Balene Amiche per Sempre. Come risaputo, la televisione fa uso di altri linguaggi, altri tempi e quindi parliamo di due prodotti completamente diversi. Per chi si chiedesse se le protagoniste sono esistite davvero, ribadiamo che fatti ed episodi narrati sono frutto della fantasia degli autori.

Eva e Milla, amiche per la pelle sia nel libro che nello sceneggiato televisivo realizzato per la Rai, non esistono davvero. Almeno questo è quanto risulta ufficialmente. Bisognerebbe chiedere alle scrittrici del romanzo, Barbara Cappi e Grazia Giardiello, se qualche episodio della loro vita ha influenzato la stesura di Balene Amiche per Sempre.