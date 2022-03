Balla coi lupi/ Su Rai 2 il film di e con Kevin Costner

Balla coi lupi, film di Rai 2 con la sceneggiatura di Michael Blake

Balla coi lupi va in onda oggi, 16 marzo, dalle 21:20 su Rai 2. Si tratta di un film che appartiene ai generi cinematografici western e drammatico e ha debuttato nei cinema durante l’anno 1990. Questo film è stato diretto da Kevin Costner mentre la sceneggiatura è stata curata da Michael Blake.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori molto importanti come Kevin Costner, Mary McDonnell. Graham Greene, Charles Rocket, Kirk Blatz, Robert Pastorelli, Maury Chaykin e Tantoo Cardinal. La fotografia di questo film è stata curata dal direttore Dean Semler, mentre le musiche sono state realizzate dal compositore John Barry.

Balla coi lupi, la trama del film: un ufficiale unionista e…

Leggiamo la trama di Balla coi lupi. John Dunbar è un ufficiale dell’esercito unionista durante la guerra di secessione americana. Si tratta di una figura rispettata che ha come obiettivo quello di far vincere il suo esercito e donare un nuovo futuro alla sua nazione. John tuttavia, non sa che il futuro ha in serbo numerose sorprese per lui. Difatti, un forte che doveva difendere cade in mano ai nemici e alcuni suoi amici si suicidano. Tuttavia, John viene a contatto con gli indiani d’America, in particolar modo con i membri di una tribù di Sioux Lakota.

Questo incontro lo farà aprire gli occhi e vedere la sua vita con una nuova prospettiva. Difatti, John imparerà ad amare quelli che sono i valori etici e morali che guidano questo popolo nomade. Inoltre, John si innamorerà anche di Alzata di Pugno, una donna bianca che è stata adottata sin in tenera età dagli indiani. Riuscirà John a proteggere quella che sembra la sua nuova famiglia o prima o poi dovrà ritornare a vivere nella sua nazione? La storia dell’ufficiale dell’esercito sarà dinanzi a un bivio, ma a volte la cosa migliore da fare in questi casi è quella di seguire il cuore e scegliere l’istinto piuttosto che la razionalità.

Il video del trailer “Balla coi lupi”





