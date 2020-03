Balla coi Lupi/ Video, su Tv8 il film con Kevin Costner (oggi, 24 marzo)

Balla coi Lupi va in onda oggi, 24 marzo, a partire dalle ore 21:30 su Tv8. La pellicola appartiene al genere Western ed ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1990. Il regista del film è Kevin Costner mentre la sceneggiatura è stata curata da Michael Blake. Lo stesso Kostner è anche l’attore principale del film e viene affiancato da diverse star come Graham Greene, Kirk Baltz, Mary McDonnell, Charles Rocket e Robert Pastorelli. La fotografia del film è stata realizzata da Dean Semler mentre le musiche sono state messe a punto da John Barry.

Balla coi Lupi, la trama del film

Ecco la trama di Balla coi Lupi. Siamo nell’anno 1863, in piena guerra di Secessione Americana. Il tenente John Dunbar si trova in Tennessee e deve affrontare la guerra come tutti gli altri uomini sotto il suo comando. Ferito in modo quasi irreversibile al piede, John si getta incontro alla morte in un atto estremo, ma ciò coglie alla sprovvista entrambi gli eserciti che si fermano e decidono di stipulare una tregua. Dunbar viene quindi raccolto e curato dai propri amici che gli fanno decidere la sua destinazione per ricevere le cure appropriate e rimettersi in sesto. Dunbar sceglie il Nebraska e viene trasportato fino a Fort Sedgewick. In questo luogo, l’uomo entrerà in contatto con una tribù di indiani Pawnee che vogliono proteggere la loro terra e le loro tradizioni. Quest’incontro segnerà il tenente che si convincerà ad avere un rapporto diverso con la natura e con la vita in generale, facendo grandi modifiche nel suo modo di essere.

Video, il trailer di Balla coi Lupi





