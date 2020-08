Ballack, tumore vicino midollo spinale/ Intervento d’urgenza alla schiena in Germania

Michael Ballack è stato operato per un tumore alla schiena, la notizia arriva dalla Bild che specifica come l’intervento avvenuto in una clinica tedesca sia riuscito ma anche come la convalescenza sarà lunga e complicata. La formazione tumorale era posizionata vicino al midollo spinale, quindi è servito un intervento chirurgico molto delicato per andare ad asportarlo. Sempre il noto tabloid tedesco sottolinea come la scoperta del male sia arrivata poco più di un mese fa con l’ex calciatore che ha deciso di rimanere in silenzio per risolvere questa delicata vicenda personale insieme ai suoi cari. Non ci sono al momento altre informazioni in merito comunque a una situazione spiacevole e che si spera possa essere catalogata nel cassetto dei brutti ricordi.

BALLACK OPERATO PER TUMORE VICINO A MIDOLLO SPINALE

L’operazione per la rimozione di un tumore alla schiena di Michael Ballack ha fatto tornare alla mente straordinari gol e incredibili giocate di un ragazzo che ha fatto la storia del calcio internazionale. Nato a Goerlitz il 26 settembre del 1976 inizia a muovere i primi passi tra i professionisti vestendo le maglie di Chemnitz e Kaiserslautern. L’exploit arriva però tra il 1999 e il 2002 con la maglia del Bayer Leverkusen con il quale in una stagione è a un passo dal triplete per arrivare a perdere le finali di Champions League e Coppa di Lega tedesca oltre a posizionarsi secondo in Bundesliga dopo averla comandata a lungo. Nel 2002 passa al Bayern Monaco dove gioca quattro stagioni, altrettante ne farà al Chelsea per poi tornare in patria e chiudere la carriera proprio nel Leverkusen. Da centrocampista realizzò ben 42 reti in 98 partite con la maglia della Germania.



© RIPRODUZIONE RISERVATA