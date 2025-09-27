Ballando con le stelle 2025: "Ivan Zazzaroni ci ha provato con Natalia Titova mentre stava con me, Massimiliano Rosolino svela il retroscena bomba

A poche ore dall’inizio di Ballando con le stelle 2025 il nuovo inviato dalla Sala delle Stelle dello show che sulla pista da ballo è sceso nel 2006 ed ha conosciuto il grande amore della sua vita Natalia Titova, con cui poi ha avuto due figlie, ha lanciato uno scoop bomba che riguarda sua moglie ed uno dei giurati storici del programma. Facendo un passo indietro in molti sanno che Massimiliano e Natalia si sono conosciuti nel 2006 a Ballando e subito si sono innamorati. L’anno successivo la ballerina di origine russa era in coppia con Ivan Zazzaroni e pare che il giurato ‘ci abbia provato con le’.

A rivelare il clamoroso retroscena è lo stesso Massimiliano Rosolino ospite nella puntata di oggi, 27 settembre 2025, Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo. Dopo aver visto un filmato con tutti i momenti più belli e intensi vissuti con la sua all’epoca maestra Natalia Titova a “Ballando con le Stelle”. Il nuotatore campione olimpionico ha ammesso che alcuni concorrenti ci hanno provato con lei: “Almeno quattro su sette, tra i maschi che hanno ballato con Natalia e che vediamo in questo video, hanno fatto i simpatici: qualche battuta e qualche messaggio. Quando questo è successo un po’ di gelosia l’ho provata. Ammetto.” Nella clip era apparso ancora Ivan Zazzaroni e quando la conduttrice lo ha stuzzicato Rosolino è scoppiato a ridere.

Ballando con le stelle 2025, Massimiliano Rosolino e la storia d’amore con Natalia Titova: “Mi fido ma sono geloso”

Durante la chiacchierata con Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, Massimiliano Rosolino ha parlato della sua storia d’amore con Natalia Titova: “Io posso essere molto geloso, possessivo addirittura, provare forti dispiaceri. Lo sono stato poche volte e non mi è divertito esserlo…Con Natalia ho sempre avuto fiducia. Per me è più facile avere fiducia che non averne. Non dare nulla per scontato, ma la fiducia ti toglie il 50% dello stress e dell’insuccesso nella vita. Quando qualcuno superava il limite, Natalia stessa me lo faceva capire. Solo una volta ho dovuto dire: Basta, è giusto fare un po’ di schiuma, ma adesso basta.”