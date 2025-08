Ballando con le stelle 2025, Anastasia Kuzmina e le foto choc dell'occhio: cos'è successo e come sta adesso: "Spaventata a morte, avevo perso la vista"

Ballando con le stelle 2025, Anastasia Kuzmina rompe il silenzio dopo l’infezione all’occhio: “Ero spaventata a morte, avevo perso la vista”

Nelle scorse settimane la ballerina professionista di Ballando con le stelle Anastasia Kuzmina aveva spaventato a preoccupato i suoi fan e non solo rivelando di aver avuto una bruttissima infezione all’occhio e rischiato di perdere la vista. Dopo mesi di cure ed ora che l’incubo è finito, Anastasia ha rotto il silenzio sui social rivelando cosa gli è successo e come sta adesso mostrando anche delle foto scioccanti del suo occhio. Innanzitutto ha ringraziato il suo medico: “Caro Prof. Mario Giuliano sono passati quattro mesi da quando sono entrata nel suo studio, spaventata a morte da quello che mi stava succedendo.”

E subito dopo ha ringraziato anche Anna Carlucci, sorella di Milly, che definisce il suo ‘angelo custode’ per averla affidata nelle ottime mani del dottore e della sua equipe, un eccellenza sia dal punto di vista del suo mestiere che soprattutto umano che gli ha ridato, pazienza e fede ed infine ha concluso: “Non mi avete solo ridato la vista, vi siete presi cura di me e mi avete regalato la forza di credere che tutto andrà bene. E così è stato.” Nel post di ringraziamento ha allegato anche le foto choc dell’occhio Anastasia Kuzmina.

Anastasia Kuzmina e l’infezione all’occhio: foto choc e come sta adesso

Dopo il post di ringraziamento al medico che le ha ridato la vista, Anastasia Kuzmina ha svelato nel dettaglio cosa le è successo all’occhio: “Ho avuto un ulcera batterica alla cornea, avevo perso la vista” In un’intervista risalente al marzo scorso la ballerina di Ballando con le stelle 2025 aveva rivelato: “Ho un’infezione abbastanza grave, e molto rara, ho praticamente perso la vista dall’occhio destro.” Adesso invece per fortuna dopo mesi di calvario tutto si è risolto per il meglio ed ha completamente recuperato la vista tuttavia le foto choc dell’occhio fanno comprendere quanto la situazione fosse grave.

