Ballando con le stelle 2019/ Classifica e spareggio: i sei semifinalisti, chi in finale?

LA PRIMA MANCHE: IL BALLO SENSUALE

Ieri sera 24 maggio 2019 è andata in onda su Rai 1 la prima semifinale di Ballando con le stelle, che ha visto esibirsi molte coppie nel tentativo di conquistarsi un posto nella semifinale di domani sera. La serata ha visto due manche: nella prima tutte le coppie hanno dovuto esibirsi con un ballo sensuale, alla fine del quale il vip della coppia doveva portare sulla pista una performance sensuale da solista. Non tutti chiaramente hanno dato il meglio di sè in questo tipo di esibizione, soprattutto Nunzia De Gerolamo, che non è stata la massima espressione della sensualità e della scioltezza. Quello che ha sbalordito il pubblico invece è stato Angelo Russo, che è riuscito, come dice Matano, ad uscire dal suo personaggio nel Commissario Montalbano e a mostrare un’agilità inaspettata. Milena Vukotic invece ha mostrato la sua solita eleganza e bellezza senza tempo, riconosciutele da tutto il pubblico e tutta la giuria. (Aggiornamento di Tecla Rachele Magnani)

LA SECONDA MANCHE: SFIDE TRA COPPIE

La seconda manche invece vedeva tutte le coppie riesibirsi sulla pista con un nuovo pezzo. In questo caso Nunzia De Girolamo ha di certo dimostrato la sua agilità, che sembrava aver perso nella prima parte della serata. Anche il norvegese Lasse Matberg si rivela un ottimo ballerino, soprattutto nella seconda manche, dove si lancia in un ballo emozionante e appassionato con la sua compagna Sara Di Vaira. In questa seconda parte della serata tutte le coppie sfidano un’altra coppia e viene poi espressa la preferenza dei giudici, che in certi casi è schiacciante, in altri meno. Carolyn Smith soprattutto mostra di essere molto combattutta nel momento in cui si trova a scegliere tra Dani Osvaldo ed Ettore Bassi, entrambi da lei molto apprezzati. L’aspetto certamente più bello di questa manche è il fatto che prima di ogni esibizione siano state mostrate delle clip riguardanti ciascun vip di ogni coppia. Tutte le clip hanno davvero colpito ed emozionato il pubblico, soprattutto ovviamente laddove si è trattato di amore: la storia d’amore tra Angelo Russo e la moglie e tra Milena Vukotic e suo marito. (Aggiornamento di Tecla Rachele Magnani)

CONCLUSIONE DELLA SERATA: I SEMIFINALISTI E LO SPAREGGIO APERTO

La serata di ieri sera si è conclusa con la classifica finale che vede accedere alla semifinale di stasera 25 maggio i seguenti vip: Lasse Matberg, Milena Vukotic, Ettore Bassi, Angelo Russo, Nunzia De Girolamo, Dani Osvaldo. Alla fine restava da fare lo spareggio tra le due coppie restanti: Suor Cristina e il suo team contro Enrico Lo Verso e la sua compagna. Pare però che, sebbene l’intenzione iniziale fosse quella di far svolgere questo spareggio già ieri sera, la cosa sia stata rimandata per una questione di mancanza di tempo. Probabilmente il tempo che Milly Carlucci ha deciso di dedicare nella puntata di ieri alla questione Veera Kinnunen e Stefano Oradei ha portato via molto spazio alla trasmissione. Dunque la puntata si conclude con l’annuncio dei sei semifinalisti di domani e con l’apertura di un televoto, che si chiuderà solo domani sera. (Aggiornamento di Tecla Rachele Magnani)



