BALLANDO CON LE STELLE 2019, VINCITORE E CLASSIFICA/ Trionfa Lasse Matberg, secondo Bassi

Chi ha vinto Ballando con le stelle 2019?

Finale inaspettato per Ballando con le stelle 2019, che – incredibilmente – vede trionfare la coppia Lasse Matberg e Sara Di Vaira. In pochi ci avrebbero scommesso, tanto più che Lasse è stato costretto a eseguire le ultime coreografie con un braccio fuori uso. Durante il suo charleston, infatti, il norvegese si è strappato un muscolo, il che gli ha impedito di dare il cento per cento proprio quando ne aveva più bisogno. L’infortunio ha rappresentato un’arma a doppio taglio, per lui e la Di Vaira: da una parte, non ha potuto meritarsi la vittoria; dall’altra, ha racimolato qualche voto in più per una questione di “solidarietà”. A rimetterci davvero è stato Ettore Bassi, le cui performance sono sempre state nettamente superiori. Il secondo posto, lui, proprio non se lo meritava, così come Dani Osvaldo non meritava il terzo. Oggettivamente, Ettore e Dani si sono distinti per un percorso migliore.

Ballando con le stelle 2019: i vincitori morali

Gli altri sconfitti di Ballando con le stelle sono Milena Vukotic e Angelo Russo. Entrambi hanno portato in pista la “novità”, la prima, con un’eleganza mai vista; il secondo, con una simpatia altrettanto rara. Parlando di stile e di personalità, sono loro i veri vincitori di questa edizione. Senza contare che ballano benissimo: ci sarà un motivo, se sono arrivati in finale. Quanto a Nunzia De Girolamo, lei sì che sembra un pesce fuor d’acqua: di sicuro non è al livello degli altri concorrenti, essendo visibilmente “pesante” e affaticata. Quando tocca a lei, in giuria si scatenano: Fabio Canino le rimprovera i like messi ai commenti degli hater, che insultano e augurano la morte a lui e ai suoi colleghi. Gli animi si scaldano, fino a che Canino minaccia: “Ti querelo”.

Gli altri premi di Ballando con le stelle 2019

Detto ciò, la Nunziatina di Ballando con le stelle 2019 è apparsa molto agguerrita. Non è bastata la bagarre con la giuria a buttarla giù, né qualche pregiudizio di papà Nicola che non voleva che lei fosse lì. Alla fine, insieme ad Angelo Russo, viene premiata con la medaglia dei finalisti: è comunque un bel traguardo. Ottimo risultato anche per Ettore Bassi, che vince il premio “Paolo Rossi” per l’esibizione di maggior impatto emozionale. La giuria premia con una targa Milena Vukotic, da sempre la preferita di Carolyn Smith. Anche gli eliminati Marzia Roncacci e Samuel Peron non vanno a casa a mani vuote: a loro il trofeo Maurizio Aiello per il maggior numero di spareggi effettuati. La classifica, al netto dei tesoretti, appare come segue: Lasse Matberg e Sara Di Vaira (50 punti), Dani Osvaldo e Veera Kinnunen (49 punti), Ettore Bassi e Alessandra Tripoli (48 punti), Milena Vukotic e Simone Di Pasquale (41 punti), Angelo Russo e Anastasia Kuzmina (38 punti), Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro (37 punti).



© RIPRODUZIONE RISERVATA