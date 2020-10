Ballando con le stelle 2020, 3a puntata/ Eliminati e diretta: Gianni e Marcella Bella…

ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA BALLANDO CON LE STELLE 2020

Sabato 3 ottobre, in prima serata su Raiuno, subito dopo il telegiornale delle 20, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle 2020. Giunto alla terza puntata, il programma condotto da Milly Carlucci, con la collaborazione di Paolo Belli, ha già emesso il suo primo verdetto. Al termine della seconda puntata, infatti, è stata eliminata la coppia formata da Barbara Bouchet e Stefano Oradei. Una perdita importante non gradita da parte del pubblico che, come la giuria, aveva apprezzato la classe e la signorilità dell’attrice. Questa sera, in pista, torneranno tutte le coppie anche se gli occhi saranno puntati ancora su Elisa Isoardi. Dopo aver ballato da sola nel corso della seconda puntata, la conduttrice ritroverà Raimondo Todaro? Pur essendo tornato dopo l’operazione di appendicite, sulla presenza dell’insegnante sulla pista da ballo di Raiuno c’è ancora un punto interrogativo.

BALLANDO CON LE STELLE 2020, I CONCORRENTI IN GARAR

Grandi esibizioni per la terza puntata di Ballando con le stelle 2020. Ad esibirsi sulla pista di Raiuno saranno: Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani e Tove Villfor, Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Su quest’ultima coppia, tuttavia, per le condizioni fisiche di Todaro, non ancora ottimali in seguito all’intervento chirurgico, ci sono ancora dei dubbi. La Isoardi, ballerà ancora da sola?

GIANNI E MARCELLA BELLA BALLERINI PER UNA NOTTE

Dopo Massimiliano Allegri e i Ricchi a Poveri, i ballerini per una notte della terza puntata di Ballando con le stelle 2020 saranno Gianni e Marcella Bella. La presenza dei due fratelli della musica italiana sarà l’occasione anche per rivivere i grandi successi musicali che hanno accompagnato e accompagnano la vita degli italiani. A giudicare la loro esibizione sarà la giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata da Carolyn Smith. Ad assegnare il tesoretto ad uno dei concorrenti sarà Alberto Matano, a bordo pista insieme a Roberta Bruzzone. La signora Rossella della giuria popolare, però, avrà l’occasione di dividere il tesoretto e assegnarlo a due concorrenti.



