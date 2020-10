Ballando con le Stelle 2020/ Canino esplode, Costantino si salva grazie a.. (Pagelle)

Altra puntata vibrante di Ballando con le Stelle. Costantino della Gherardesca vince lo spareggio iniziale contro Antonio Catalani e grazie ai social evita clamorosamente gli ultimi due posti nella classifica finale. La sua goliardia ormai è diventata garanzia di permanenza all’intrno del programma, ma anche motivo di scontro coi giudici. Ieri sera il concorrente guidato da Sara Di Vaira ha abbandonato i costumi carnevaleschi delle settimane precedenti, dedicandosi seriamente alla prova di ballo. Ha criticato la giuria, chiedendo più apertura mentale, in un certo senso mascherando la sua goffaggine per arte. Lo ha fatto in modo credibile e i fan non gli hanno voltato le spalle. E’ uomo di spettacolo, gli va riconosciuto. Senza di lui ci si annoierebbe, voto 8. Non sentiremo, invece, la mancanza di Lina Sastri: che fine ha fatto l’entusiasmo delle prime puntate? Voto 5.

Ballando con le Stelle 2020, pagelle: il vero spasso sono i giudici! Canino esplode con..

Milly Carlucci ha allestito uno staff di tutto rispetto per Ballando con le Stelle 2020. Dai giudici ai concorrenti, passando per gli opinionisti. Così se Antonio Razzi diventa fonte di svago e leggerezza, Selvaggia Lucarelli è pronta ad accendersi in un battito di ciglio. Nessuno scontro con Alessandra Mussolini ieri sera, ci ha pensato Canino ad esplodere, sganciando una bomba che aveva in serbo da tempo. “Non ho una bella idea della Mussolini! Chieda scusa per quella frase ‘meglio fascio che fro*io!”, ha urlato in diretta. La Mussolini, stranamente, ha incassato il colpo, porgendo il gomito. Un gesto che le ha permesso di proteggere un primo posto in classifica, comunque molto generoso. Voto 6,5. Stesso giudizio per Vittoria Schisano, che può ancora dare tanto al programma.

Ballando con le Stelle 2020, i pop corn e la scintilla tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Selvaggia Lucarelli ha definito Elisa Isoardi e Raimondo Todaro una coppia (7) da pop corn. Benché non siano i più spumeggianti, intrigano e alimentano i rumors del gossip. Semplice feeling tra i due o fuochi d’artificio in vista? Mariotto, altro giudice eccentrico di cui Ballando con le Stelle non potrebbe fare a meno, prevede grandi botti per la coppia. E allora noi aspettiamo e vediamo cosa accadrà nelle prossime puntate. Tra gli altri concorrenti in evidenza c’è Tullio Solenghi, che ormai non è più una novità. Gli diamo 7,5 anche se a lungo andare rischia di finire nell’ombra per via della concorrenza. Il pugile Daniele Scardina ha conquistato tutti, Paolo Conticini pure: 7 a entrambi per non scontentare nessuno.



