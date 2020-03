Ballando con le Stelle 2020/ Concorrenti: Elisa Isoardi, Daniele Scardina e…

Ballando con le Stelle 2020 sta per aprire i suoi battenti: l’edizione numero quindici della storica trasmissione di Rai Uno condotta da Milly Carlucci inizierà sabato 28 marzo, peraltro in piena emergenza Coronavirus nel nostro Paese. A tal proposito, la stessa presentatrice ha reso noto che sono state e saranno adottate tutte le norme previste dal decreto emanato nelle scorse ore dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, a cominciare dalla distanza interpersonale tra concorrenti. Non solo: la “Sala delle Stelle”, storica stanza nella quale i partecipanti al programma si radunavano all’inizio di ogni puntata prima di scendere in pista per l’esibizione, subirà un profondo e accurato restyling, che ne amplierà gli spazi al fine di scongiurare il rischio di contatto o di eccessiva vicinanza fra i suoi occupanti. Ci sarà anche una defezione connessa al Covid-19: non farà parte del cast l’insegnante Alessandra Tripoli, rientrata da poco dalla città di Hong Kong (ove risiede con il marito). La ballerina fortunatamente sta bene e non presenta sintomi, ma in via precauzionale non potrà essere inserita nella nuova edizione di Ballando con le Stelle.

BALLANDO CON LE STELLE 2020: I NOMI DEI CONCORRENTI

Oltre alla defezione di Alessandra Tripoli, occorre registrare anche quella di Samanta Togni, che fa indubbiamente rumore, se non altro per il fatto che si tratta di una delle maestre storiche di Ballando con le Stelle, presente nel cast fin dalla sua prima edizione. Intanto, “Tv Blog” ha reso noti i nomi dei vip che potrebbero/dovrebbero prendere parte all’edizione 2020 della trasmissione. Si tratta di Barbara Bouchet, Vittoria Schisano, Daniele Scardina (fidanzato della conduttrice televisiva e sportiva Diletta Leotta), Rosalinda Celentano, Gilles Rocca, Elisa Isoardi, Antonio Maria Catalani, Paolo Conticini, Lina Sastri e Ninetto Davoli. Non solo: Milly Carlucci ha pronunciato alcune frasi sibilline, contenenti indizi espliciti per giungere all’individuazione di un altro concorrente. “Un metro e 89 di altezza, segno zodiacale Acquario”. Sul web sembrano esserci pochi dubbi in merito all’identità del partecipante misterioso: si tratterebbe di Costantino Della Gherardesca, in queste settimane in onda con “Pechino Express”, l’adventure game di Rai Due ambientato in Asia e registrato nei mesi scorsi, ben prima dell’attuale emergenza sanitaria connessa al Coronavirus.

