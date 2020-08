Ballando con le stelle 2020, coppie ufficiali/ Scardina con la Kuzmina, Isoardi con..

“Vi abbiamo tenuto sulle spine… Ecco tutte le coppie di Ballando Con Le Stelle 2020“. È con queste parole e un post con l’elenco completo dei concorrenti sulla pagina Instagram ufficiale, che sono state annunciati gli accoppiamenti della prossima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Le 13 coppie di Ballando con le Stelle 2020, in onda da sabato 12 settembre alle 20.35 su Raiuno, sono dunque così composte: Tullio Solenghi ballerà con Maria Ermachkova; Paolo Conticini ballerà con Veera Kinnunen; Ninetto Davoli ballerà con Ornella Boccafoschi; Daniele Scardina ballerà con Anastasia Kuzmina; Costantino Della Gherardesca ballerà con Sara Di Vaira; Gilles Rocca ballerà con Lucrezia Lando; Antonio Catalani ballerà con Tove Villfor; Lina Sastri ballerà con Simone Di Pasquale; Barbara Bouchet ballerà con Stefano Oradei; Vittoria Schisano ballerà con Marco De Angelis; Elisa Isoardi ballerà con Raimondo Todaro; Rosalinda Celentano ballerà con Samuel Peron e Alessandra Mussolini ballerà con Maykel Fonts.

Ballando con le Stelle 2020, si parte il 12 settembre

Tredici accoppiamenti che promettono al pubblico di Ballando le Stelle grande divertimento e, chissà, anche molte sorprese. Ricordiamo dunque che l’appuntamento con la prima puntata di questa edizione è per sabato 12 settembre subito dopo il Tg1 in prima serata con Milly Carlucci e Paolo Belli alla conduzione dall’Auditorium del foro italico. Per la giuria, invece, troviamo i confermatissimi Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Intanto il 23 partiranno ufficialmente le prove in sala per tutte le coppie in gara.





