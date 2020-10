Ballando con le stelle 2020/ Diretta ed eliminati: Beppe Fiorello ballerino

ANTICIPAZIONI BALLANDO CON LE STELLE 2020 PUNTATA 31 OTTOBRE

Sabato 31 ottobre, alle 20.35 su Raiuno, nuovo appuntamento con Ballando con le stelle 2020 che continua a far i conti con infortuni e malanni vari. La puntata di questa sera si aprirà con lo spareggio tra due coppie molto discusse e che sono state protagoniste indiscusse della prima parte del programma condotto da Milly Carlucci e Paolo Belli. A sfidarsi per restare in gara saranno Rosalinda Celentano e Tinna Hoffamann e Vittoria Schisano. Quest’ultima affronterà la sfida decisiva per restare in gara con un maestro nuovo. Il suo insegnante, Marco De Angelis, messo ko da un’intossicazione alimentare, sarà sostituito da Samuel Peron che ha affiancato Vittoria per tutta la settimana per permetterle di giocarsi la permanenza nel programma al meglio delle sue possibilità. Chi sarà, dunque, la coppia a dover abbandonare temporaneamente la gara?

LE COPPIE DI BALLANDO CON LE STELLE 2020

Dopo la spareggio, la coppia che conquisterà il diritto di restare in gara, si unirà alle altre coppie dando ufficialmente il via alla nuova puntata. Sulla pista di Raiuno, si esibiranno le seguenti coppie: Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira, Gilles Rocca che, questa settimana, si esibirà con Ornella Boccafoschi prenderà il posto di Lucrezia Lando, anche lei messa ko da un’intossicazione alimentare. A bordo pista ci saranno Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, eliminate nelle scorse puntate. Una delle coppie eliminate rientrerà in gara con il ripescaggio.

I BALLERINI PER UNA NOTTE

Ospiti di Milly Carlucci, come “Ballerini per una notte”, saranno i protagonisti della fiction Rai “Gli Orologi del Diavolo”, Giuseppe Fiorello, Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo. La loro prova sarà giudicata dalla giuria composta Carolyn Smith e formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli. Il tesoretto sarà assegnato poi ad una o a più coppie in gara, Tornerà, poi, il torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune con la passione per la danza. Questa settimana si sfideranno le coppie provenienti dalla Liguria e dalla Campania: Naima Academy da Genova e Serena Cirillo da Pompei. A giudicare le sfide sarà la giuria e il pubblico sui social.



