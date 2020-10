Ballando con le stelle 2020/ Diretta ed eliminati: Red Canzian ospite speciale

ANTICIPAZIONI BALLANDO CON LE STELLE

Sabato 24 ottobre, alle 20.35 su Raiuno, Milly Carlucci e Paolo Belli conducono una nuova puntata di Ballando con le stelle 2020. Giunti alla sesta puntata, i vip corrono verso la finalissima, ma le sorprese non sono ancora finite e per riuscire a superare gli ostacoli che li separano dall’ambitissima finale, i concorrenti dovranno dimostrare di avere grinta, coraggio e determinazione oltre a dover dimostrare di essere migliorati tanto. Stesse caratteristiche che dovrà avere anche il ballerino per una notte che questa sera sarà Red Canzian. L’ex compontente dei Pooh, però, non sarà l’unico vip diverso dai concorrenti a scendere in pista. Come ha svelato Milly Carlucci a La vita in diretta, infatti, sulla pista di Ballando con le stelle 2020, infatti, balleranno anche Marco Giallini, Edoardo Leo, Giulia Bevilacqua e Massimiliano Bruno. I protagonisti della serata, però, saranno le coppie in gara. Cosa accadrà questa sera? Andiamo a scoprirlo insieme.

LE COPPIE IN GARA

Durante la sesta puntata di Ballando con le stelle 2020, scenderanno in pista: Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman, Vittoria Schisano – Marco De Angelis, Elisa Isoardi – Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Gilles Rocca – Lucrezia Lando e la coppia uscita vincitrice dallo spareggio iniziale. Sulla coppia Isoardi-Todaro, tuttavia, ci sono tanti dubbi. Elisa, infatti, è alle prese con un infortunio che non le permette di appoggiare il piede. Raimondo Todaro, in collegamento con La vita in diretta, ha spiegato di essere alla ricerca di una soluzione per potersi esibire con Elisa senza mettere a rischio la sua salute per non rischiare l’eliminazione. A giudicare tutte le esibizioni sarà la giuria presieduta da Carolyn Smith e formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli.

IL TORNEO DI BALLANDO CON LE STELLE

Durante la sesta puntata del programma di Milly Carlucci torna l’appuntamento con il torneo di Ballando con le stelle dedicato alla gente comune che ha la passione per il ballo e che ha la possibilità di esibirsi su Raiuno. Quest’anno, tuttavia, per rispettare le norme anti Covid, tutte le esibizioni saranno registrate in esterna nei loro luoghi di appartenenza e, durante la diretta, i protagonisti saranno in collegamento via Skype. Questa sera i protagonisti del torneo di Ballando con le stelle saranno Giovanni Lupi e Livia Nulli vs Starlight Company provenienti dal Lazio.



