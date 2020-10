Ballando con le stelle 2020/ Diretta ed eliminati: Sinisa e Arianna Mihajlovic ospiti

Sabato 10 ottobre, alle 20.35 su Raiuno, Milly Carlucci e Paolo Belli conducono la quarta puntata di Ballando con le stelle 2020. Per i concorrenti, il tempo di scherzare è ormai finito. La giuria è sempre più esigente ed ogni settimana pretende di vedere esibizioni prive di errori. Delle coppie in gara, due sono già state eliminate: dopo quella formata da Barbara Bouchet e Stefano Oradei, a lasciare la trasmissione, per volere del pubblico, è stata la coppia formata da Ninetto Davoli Ornella Boccafoschi che hanno perso lo spareggio con Antonio Catalani e e Tove Villfor che si sono salvati per la seconda settimana consecutiva. Questa sera, un’altra coppia dovrà lasciare il programma: chi sarà a dover rinunciare, almeno temporaneamente, alla pista di Raiuno in attesa del ripescaggio?

LE COPPIE

Sono tanti i punti interrogativi sulle coppie che scenderanno in campo questa sera. Dopo l’incidente di Alessandra Mussolini, anche Rosalinda Celentano non è in perfette condizioni fisiche a causa di un problema al ginocchio. Entrambe, dunque, riusciranno a scendere in pista? In attesa di scoprirlo, le coppie ufficialmente ancora in gara sono: Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani e Tove Villfor, Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Quale coppia riuscirà a conquistare i consensi dia della giuria che del pubblico senza rischiare lo spareggio?

ARIANNA E SINISA MIHAJLOVIC BALLERINI PER UNA NOTTE

Due ballerini per una notte davvero speciale per la nuova puntata di Ballando con le stelle 2020. A scendere in pista saranno Arianna e Sinisa Mihajlovic, una coppia unita e molto affiatata che, nell’ultimo periodo, ha affrontato una sfida difficile come quella della leucemia. L’allenatore e la moglie saranno giudicati dall’incorruttibile giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata da Carolyn Smith. Il tesoretto raccolto dai ballerini per una notte sarà assegnato ad uno dei concorrenti. Il tesoretto potrà essere assegnato ad un solo vip qualora Alberto Matano e la signora Rossella della giuria popolare siano d’accordo oppure diviso tra due concorrenti.



