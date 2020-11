Ballando con le stelle 2020/ Diretta ed eliminati: Stefania Sandrelli ballerina…

BALLANDO CON LE STELLE: ANTICIPAZIONI 7 NOVEMBRE

Ballando con le stelle 2020 torna in onda oggi, sabato 7 novembre, con la puntata dedicata ai quarti di finale. I giochi stanno per concludersi e per le coppie è arrivato il momento di tirare fuori le ultime energie per conquistare un posto in finale e, successivamente, sperare nella vittoria. Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, anche questa sera condurrà una puntata in cui gli ingredienti saranno: sorpresa, energia, divertimento e colpi di scena. Immancabile la presenza della giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e presieduta da Carolyn Smith che, questa sera, oltre a giudicare le varie esibizioni, giudicherà anche l’esibizione dei protagonisti del torneo di Ballando con te, dedicato alla gente comune con la passione per la danza.

LE COPPIE DI BALLANDO CON LE STELLE

Le coppie che si esibiranno durante la puntata di Ballando con le stelle 2020 di questa sera sono: Alessandra Mussolini – Maykel Fonts, Tullio Solenghi – Maria Ermachkova, Paolo Conticini – Veera Kinnunen, Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina, Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira, Gilles Rocca. Cosa accadrà, invece, alla coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che si è ritirata la settimana scorsa? A fare chiarezza è stata Milly Carlucci che, durante la puntata de La vita in diretta del 5 novembre, ha detto: “Elisa e Raimondo stanno facendo riabilitazione, non solo fisioterapica ma in sala. Ci stiamo lavorando, non è una strada rapida. Vediamo se riescono a fare una coreografia completa. Hanno due possibilità di rientrare, questo sabato e il ripescaggio della semifinale”. Anche le altre coppie eliminate ovvero Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale avranno la possibilità di poter rientrare in gara con il ripescaggio.

STEFANIA SANDRELLI BALLERINA PER UNA NOTTE

Stefania Sandrelli si esibirà sulla pista di Ballando con le stelle 2020 come ballerina per una notte. La presenza dell’attrice sarà l’occasione per rendere omaggio a Gigi Proietti con cui ha lavorato per diverso tempo sul set di una delle fiction di maggior successo come Il maresciallo Rocca. “Vogliamo fare un grande omaggio a Gigi Proietti e abbiamo invitato Stefania Sandrelli, protagonista con Gigi del Maresciallo Rocca, fiction credo imbattuta negli ascolti. Stefania ballerà per lui. Ci stringiamo tutti in un abbraccio alla famiglia”, ha spiegato la Carlucci a La vita in diretta. Anche l’esibizione di Stefania Sandrelli sarà giudicata dalla giuria e il tesoretto assegnato ad una delle coppie in gara.



