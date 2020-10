Ballando con le stelle 2020/ Diretta, spareggio ed eliminati: torna Samuel Peron

ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA DI BALLANDO CO LE STELLE 2020

Giro di boa per i concorrenti di Ballando con le stelle 2020 che torna in onda oggi, sabato 17 ottobre, in prima serata su Raiuno con la quinta puntata. Il programma che Milly Carlucci conduce con la collaborazione di Paolo Belli continua a regalare emozioni e colpi di scena. La puntata di questa sera inizierà con lo spareggio tra Costantino Della Gherardesca e Antonio Catalani. Quest’ultimo, in coppia con Tove Villfor è ormai un veterano dello spareggio mentre per Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira è la prima sfida. Lo spareggio era stato aperta alla fine della scorsa puntata, ma è stato annullato dopo aver riscontrato alcune anomalie nelle votazioni che saranno riaperte all’inizio di questa sera. Come ha spiegato Milly Carlucci a La vita in diretta, i risultati saranno svelati solo dopo i dovuti controlli. Tra Costantino Della Gherardesca che continua a dividere il pubblico e Antonio Catalani, dunque, chi resterà in gara?

LE COPPIE DI BALLANDO CON LE STELLE

Dopo l’eliminazione di Barbara Bouchet e Stefano Oradei e di Ninetto Davoli Ornella Boccafoschi, in attesa di scoprire quale coppia tra Antonio Catalani e Tove Villfor e Costantino Della Gherardesca e Sara Di Vaira dovrà abbandonare la gara non partecipando alla quinta puntata di Ballando con le stelle 2020, questa sera, scenderanno sicuramente in pista le seguenti coppie: Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova, Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Le coppie eliminate avranno un’ultima possibilità di tornare in gara con il ripescaggio.

MILLY CARLUCCI BALLERINA PER UNA NOTTE CON SAMUEL PERON

La quinta puntata di Ballando con le stelle 2020 segna il ritorno di Samuel Peron. Il maestro di ballo, torna in pista dopo aver dovuto rinunciare alla gara essendo risultato positivo al Covid 19. Samuel avrebbe dovuto partecipare alla nuova edizione del programma di Milly Carlucci con Rosalinda Celentano che, invece, sta gareggiando con Tinna Hoffmann. Questa sera, però, Samuel Peron torna finalmente in tv e lo farà accompagnando Milly Carlucci in un’esibizione imperdibile. La ballerina per una notte di questa sera sarà proprio la Carlucci. La performance di Milly e di Samel Peron sarà giudicata dalla giuria capitanata da Carolyn Smith e formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli. A chi sarà assegnato il tesoretto che sarà conquistato da Milly Carlucci e Samuel Peron?



