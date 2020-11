Ballando con le stelle 2020/ Eliminati, diretta e finalisti : Bruno Vespa ballerino per una notte

ANTICIPAZIONE SEMIFINALE BALLANDO CON LE STELLE 2020

Sabato 14 novembre, alle 20.35, subito dopo il tg, su Raiuno, Milly Carlucci e Paolo Belli conducono la semifinale di Ballando con le stelle 2020. Sono tate le peripezie che lo show ha dovuto affrontare sin dall’inizio. Prima la positività al covid di Samuel Peron, poi l’appendicite di Raimondo Todaro e l’infortunio alla caviglia di Elisa Isoardi, poi l’intossicazione alimentare dei maestri Lucrezia Lando e Marco De Angelis e, infine, il malore in diretta di Alessandra Mussolini durante i quarti di finali. Problemi che Ballando con le stelle è riuscito a superare giungendo così al penultimo atto prima della finalissima che decreterà il vincitore assoluto della quindicesima edizione. La puntata in onda questa sera decreterà così le coppie finaliste. Sono tanti i vip che meriterebbero di scendere in pista anche sabato prossimo, ma chi ci riuscirà? Ballerino per una notte sarà Bruno Vespa.

LE COPPIE DI BALLANDO CON LE STELLE

Sfide dirette per le coppie in gara durante la semifinale di Ballando con le stelle 2020. Le prime coppie che si sfideranno sono: Tullio Solenghi – Maria Ermachkova vs Paolo Conticini – Veera Kinnunen che si sfideranno in una romantica coreografia di valzer; Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina vs Gilles Rocca – Lucrezia Lando daranno vita ad una sfida di tango; Alessandra Mussolini – Maykel Fonts vs Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira, invece, si sfideranno sulle note di un paso doble. Per conquistare un posto in finale, le coppie dovranno dimostrare di avere tutte le carte in regola per giocarsi l’eventuale vittoria e, nel corso della serata, dovranno affrontare varie sfide come balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa. A giudicare il tutto sarà come sempre la giuria composta capitanata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli i cui giudizi potranno essere messi sott’accusa dall’antigiuria composta da Rossella Erra, Antonio Razzi e Gianni Ippoliti.

IL RIPESCAGGIO

Ultima possibilità per le coppie eliminate di poter rientrare in gara e giocarsi il tutto per tutto per conquistare il biglietto che consente l’accesso alla finalissima di Ballando con le stelle 2020. Le coppie che si giocheranno il tutto per tutto cercando di tornare in gara sono: Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman; Vittoria Schisano – Marco De Angelis ed Elisa Isoardi – Raimondo Todaro. Anche questa sera ci sarà l’appuntamento con il Torneo Ballando con te. Questa settimana si sfideranno Desiree Zaccaro e Francesco Ficco, da Massafra in provincia di Taranto e la Professione Danza proveniente da Pescara.



