Ballando con le stelle 2020, finale/ Diretta e vincitore: Carolyn Smith ballerina

ANTICIPAZIONI FINALE BALLANDO CON LE STELLE 2020, CHI SARÀ IL VINCITORE?

L’attesa è finita. Sabato 21 novembre, alle 20.35 su Raiuno, Milly Carlucci e Paolo Belli conducono la finalissima di Ballando con le stelle 2020. Dopo dieci appuntamenti ricchi di colpi di scena, di emozioni e di vari imprevisti, il dance show di Raiuno è giunto all’ultimo capitolo. E’ stata un’edizione difficile quella di Ballando con le stelle che si conclude questa sera. Dopo i problemi legati al covid e che hanno costretto Samuel Peron a rinunciare alla propria partecipazione lasciando Rosalinda Celentano in coppia con Tinna Hoffmann, non sono mancati i problemi fisici sia dei concorrenti come Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini sia dei maestri come Raimondo Todaro, Marco De Angelis e Lucrezia Lando. Problemi che non hanno lasciato in pace Ballando neanche per la finale con Maykel Fonts positivo al covid.

I FINALISTI DI BALLANDO CON LE STELLE 2020

Sono sette le coppie che si contenderanno la vittoria di Ballando con le stelle 2020. Per tutte le coppie, il percorso è stato intenso ed emozionante. Solo una coppia, però, porterà a casa il trofeo di Ballando. Chi sono, dunque, i finalisti? Sulla pista di Raiuno, questa sera, si esibiranno: Tullio Solenghi – Maria Ermachkova; Paolo Conticini – Veera Kinnunen; Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca – Lucrezia Lando; Elisa Isoardi – Raimondo Todaro; Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira. A causa della positività di Maykel Fonts, Alessandra Mussolini dovrebbe ballare con Samuel Peron come ha spiegato Milly Carlucci anche se la Mussolini ha cominciato a prepararsi in ritardo rispetto agli altri concorrenti. La Mussolini, dunque, disputerà la finale con Samuel Peron? Lo scopriremo questa sera.

CAROLYN SMITH BALLAERINA PER UNA NOTTE

Carolyn Smith guiderà non solo la giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. La Smith, infatti, sarà anche la ballerina per una notte della finalissima e si esibirà sulle note di una coreografia realizzata esclusivamente per il pubblico di Raiuno. Nel corso della serata, saranno anche assegnati anche il Premio Aiello alla coppia che ha disputato il maggior numero di spareggi; il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante e il Premio Speciale della Giuria alla migliore esibizione in assoluto. Infine, sarà eletto anche il vincitore del torneo “Ballando con te” che sarà decretato dai telespettatori.



