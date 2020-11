Ballando con le Stelle 2020, pagelle/ “Conticini come Trump” e Mussolini silurata!

La sesta puntata di Ballando con le Stelle 2020 va in archivio con l’eliminazione di Vittoria Schisano e l’accesso in semifinale di Tullio Solenghi. L’attore genovese conquista meritatamente il pass per la settima puntata, dopo essere stato risucchiato ingiustamente nei bassifondi della classifica. I social, a suo malgrado, hanno deciso di risollevare il solito Costantino della Gherardesca, che questa volta si è esibito vestito da mozzarella. Voto 6 di simpatia per la coppia formata da Della Gherardesca e Sara Di Vaira; almeno 7 invece all’attore genovese che è diventato ambasciatore di stile in questa sua avventura a Ballando con le Stelle 2020. Continua a non convincerci, invece, Rosalinda Celentano, il cui tentativo di abbandonare il gruppo dei ripescandi è andato a vuoto: 5 il nostro voto dopo averla vista all’opera nello spareggio.

Ballando con le Stelle 2020, pagelle: Isoardi e Todaro non ballano, ma sono pronti a rientrare

Voto 7 alle “strategie” di Raimondo Todardo ed Elisa Isoardi, che annunciano il loro rientro in pista e intanto mantengono caldo il contatto col pubblico di Ballando con le Stelle. Assistono alla sesta puntata da semplici spettatori, ma sono pronti a giocarsi le loro carte nei prossimi ripescaggi. Da martedì cominceranno ad allenarsi per la nuova puntata di sabato prossimo, 14 novembre, e siamo certi che abbiano in mente qualcosa per stupire giuria e pubblico. In discesa il gradimento per il pugile Daniele Scardina: insieme alla sua insegnante Kinnunen si esprime sempre su buoni livelli, ma giunti a questo punto del programma ci aspettavamo evoluzioni significative. Non ci sono state, voto 6.

Ballando con le Stelle 2020, pagelle: Conticini come Trump per la Lucarelli, il malore della Mussolini…

Il meglio lo ha dato Selvaggia Lucarelli, punzecchiando a dovere Conticini quando parlava di classifica falsata. “Sei come Trump che parla di brogli“, gli ha detto la giornalista al termine di un’ottima esibizione. Sul palco se la cava davvero bene e nella prova “country” fa impazzire il pubblico femminile. Tanto da scatenare gli entusiasmi di una Rossella Erre ammaliata dal suo personaggio. Voto 7, abbondante. Merita almeno 8, invece, Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando con le Stelle ha parlato pochissimo, ma quando lo ha fatto non si è risparmiata. Dopo il malore in pista da ballo della Mussolini, l’ha silurata bocciando in toto la sua esibizione. 6 all’ex europarlamentare, che evidentemente non è apparsa nel miglior stato di forma possibile. Scatenato il giudice Mariotto. Indipendentemente dalle sue convinzioni, è un personaggio fondamentale per le dinamiche di Ballando con le Stelle. Voto 8.



