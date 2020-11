Ballando con le stelle 2020 pagelle finalisti/ Costantino, trionfo di un bel disastro

Semifinale ricca di sorprese e colpi di scena a Ballando con le Stelle 2020. Una penultima puntata frizzante, da cui finalmente sono emersi i nomi dei concorrenti finalisti. Scopriamoli con le pagelle del giorno dopo, che ripartono dal roboante trionfo di Costantino della Gherardesca. Non si riesce proprio a comprendere come il simpatico showman sia riuscito ad agguantare la finale di Ballando con le Stelle 2020, di certo i suoi follower gli sono stati di grande aiuto. A questo punto non si può più escludere nulla, nemmeno un’impensabile vittoria finale. Nella prova a sorpresa col nipote Barù, Costantino si conferma assoluto protagonista: dirige il Charleston nonostante non abbia la minima idea di come fare. Apprezzabile spirito e ironia, ha steso proprio tutti. Persino la sua insegnante Sara Di Varia, che non ha mai smesso di ridere. L’accesso alla finale è il trionfo di un divertentissimo disastro. Voto 6.

Ballando con le Stelle 2020, pagelle: i voti della semifinale

Se Costantino Della Gherardesca strappa un sorriso ed un biglietto per la finale, Tullio Solenghi commuove e si salva con un clamoroso colpo di scena. Il bacio alla moglie Laura profuma di gesto d’altri tempi, il suo percorso da aspirante ballerino meritava l’accesso all’ultima puntata di Ballando con le Stelle 2020 e per fortuna nessuno glielo ha negato. Decisiva, molto probabilmente, la decisione della Carlucci di annullare lo spareggio conclusivo con Isoardi. Voto 7 all’attore genovese. Ci aspettiamo una finale battagliera anche da parte di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Entrambi hanno grande voglia di lasciare il segno e recuperare il tempo perduto. La sensazione è che oltre al supporto dei giurati, possano contare su un sostegno notevole dal popolo della rete. Sono sicuramente una delle coppie favorite alla vittoria finale, voto 7 per quanto visto finora.

Ballando con le Stelle 2020, pagelle ai finalisti: pochi flop ma la Mussolini..

Difficile trovare un’insufficienza tra i nomi dei finalisti. Per quanto espresso in pista da ballo la meriterebbe Della Gherardesca, che però insieme alla sua coach Sara di Vaira ha saputo compensare carenze tecnica con grande simpatia e voglia di mettersi in gioco. Discorso diverso per Alessandra Mussolini, che al contrario è cresciuta puntata dopo puntata anche da un punto di vista tecnico. Meriterebbe un 7 pieno per il percorso a Ballando con le Stelle 2020, ma il suo accesso alla finalissima forse stride con l’eliminazione di altri concorrenti più meritevoli. 6,5 il voto della sua semifinale. Il pugile Daniele Scardina ha fatto piangere Milly Carlucci dopo il ballo a sorpresa con la madre. Un siparietto abbastanza scontato, che non aggiunge nulla di più ad un percorso comunque positivo: voto 7. Stesso punteggio (7) per Gilles Rocca e Lucrezia Lando, che a nostro avviso possono compiere ancora un ulteriore step.



© RIPRODUZIONE RISERVATA