Ballando con le stelle 2020, pagelle/ Il piano Isoardi instilla un sospetto clamoroso

Altro giro, altra corsa. La settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 regala scintille, sospetti e clamorosi ribaltoni nella classifica finale. Nelle pagelle del giorno dopo non possiamo ignorare le polemiche che hanno alimentato gran parte della serata. Allora partiamo dalla giuria, con Selvaggia Lucarelli che asfalta Rossella Erra sul delicato tema body shaming. La giornalista silenzia la ‘rappresentante del popolo’ con tempismo ed una proprietà di linguaggio disarmante. “Rossella, non si risponde al body shaming con il body shaming”, le ha detto dopo le tensioni con Mariotto. Voto 8 per la Lucarelli, sempre più importante per lo show di Milly Carlucci. 8 anche alla Mussolini, capace di giovare agli ascolti del programma ma anche di intraprendere un percorso di crescita insieme al suo coach Maykel Fonts.

Ballando con le Stelle 2020, pagelle: il “piano” Isoardi può funzionare ma…

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sono usciti tra gli applausi quando hanno annunciato il ritiro da Ballando con le Stelle. La coppia non se la sentiva di andare avanti, l’infortunio della Isoardi non consente al duo di lavorare al meglio e prepararsi adeguatamente alle prove. Allora ecco il loro piano: recuperare la forma e tentare un ripescaggio apparentemente incerto. Siamo pronti a scommettere che in un modo o nell’altro rivedremo entrambi in pista, con un consenso popolare ancora più solido di quello attuale. La salute prima di tutto, certo, ma l’autoeliminazione profuma di strategia per tornare in gara più con un gradimento ancora più incisivo. Voto 5. 7 invece a Costantino Della Gherardesca, che si conferma garanzia di intrattenimento. Ieri sera protagonista di un pungente botta e risposta con la presidentessa Smith.

Ballando con le stelle 2020, pagelle: Gilles Rocca e Conticini, spareggio surreale!

Surreale lo spareggio finale tra Gilles Rocca e Paolo Conticini. Entrambi spediti sul fondo della classifica dopo i conteggi delle votazioni social e dei telespettatori. Dalle stelle alle stalle, verrebbe di dire. Due dei concorrenti migliori hanno rischiato grosso nella settima puntata. La sfida alla fine l’ha vinta un convincente Rocca (8), privo di Lucrezia Lando, ma Conticini ha tirato un sospiro di sollievo grazie alla rinuncia della Isoardi. Dunque rivedremo anche lui nella puntata di sabato prossimo, anche se dovrà lavorare sulla sua fanbase per non rischiare nuovamente di trovarsi sul fondo. Ci aspettiamo un Conticini più accattivante nei confronti del pubblico, perché il lavoro sul palco è più che accettabile. Voto 7.



