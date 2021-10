Ballando con le stelle 2021, 3a puntata/ Diretta ed eliminati: Malgioglio ospite

Ballando con le stelle 2021: anticipazioni e diretta terza puntata 30 ottobre

Sabato 30 ottobre, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico, alle 20.35 su Rai1uno, Milly Carlucci conduce la terza puntata di Ballando con le stelle 2021. Dopo il successo dei primi due appuntamenti, lo show del sabato sera di Raiuno è pronto a regalare un’altra serata ricca di ballo, divertimento ed emozioni al pubblico. Ad affiancare la conduttrice, come sempre, ci sarà Paolo Belli che, oltre ad ascoltare le emozioni delle coppie in gara dalla saletta delle stelle prima dell’esibizione, dirigerà la sua Big Band che accompagna dal vivo tutte le esibizioni dei concorrenti.

Arisa infortunio a Ballando con le Stelle 2021/ "Sto diventando una vera ballerina"

Dal vivo si esibirà anche il ballerino per una notte di questa sera. Dopo Pippo Baudo e Vincenzo Salemmi, direttamente dalla giuria di Tale e Quale Show 2021, sulla pista di Ballando con le stelle arriverà Cristiano Malgioglio. La performance del paroliere sarà giudicata dalla giuria composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata da Carolyn Smith. Il punteggio di Malgioglio diventerà così un bonus da assegnare ad una delle coppie in gara.

Valeria Fabrizi e Giordano Filippo, Ballando con le Stelle/ "Nuovo ballo? Emozionerà"

Le coppie in gara Ballando con le stelle 2021

Dopo l’eliminazione di Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira che tenteranno di rientrare in gara attraverso il ripescaggio, le coppie che si sfideranno nel corso della terza puntata di Ballando con le stelle 2021 affrontando il giudizio della temutissima giuria e del trio di opinionisti a bordo campo composto dalla criminologa Roberta Bruzzone, Alberto Matano e Alessandra Mussolini sono:

Andrea Iannone e Lucrezia Lando; Al Bano e Oxana Lebedew; Arisa e Vito Coppola; Alvise Rigo e Tove Villfor; Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale; Fabio Galante e Giada Lini; Federico Lauri e Anastasia Kuzmina; Memo Remigi e Maria Ermachkova; Morgan e Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno e Samuel Peron; Valeria Fabrizi e Giordano Filippo.

Selvaggia Lucarelli "Mietta? La questione è seria"/ "C’è di mezzo pure la mia salute"

Ballando con le stelle: Mietta e Maykel Fonts fuori dai giochi?

La terza puntata di Ballando con le stelle 2021 si aprirà con il dubbio intorno alla coppia formata da Mietta e Maykel Fonts. La cantante è risultata positiva al covid e non potrà scendere in pista neanche questa sera. Per restare in gara, tuttavia, il regolamento di Ballando prevede che almeno un componente della coppia scenda in pista esattamente come accaduto lo scorso anno con Elisa Isoardi e Raimondo Todaro.

Per non rischiare l’eliminazione a tavolino, dunque, Maykel Fonts, questa sera, dovrebbe esibirsi da solo. Basterà per superare il turno e conquistare l’accesso alla prossima puntata?





© RIPRODUZIONE RISERVATA