Ballando con le stelle 2021, 5a puntata/ Diretta e eliminati: Ranieri e Gerini ospiti. Mietta vs Lucarelli?

Ballando con le stelle 2021, anticipazioni e diretta quinta puntata 13 novembre

Sabato 13 novembre, alle 20.35 su Raiuno, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle 2021. Il programma di Milly Carlucci è giunto alla quinta puntata e per i concorrenti è ormai arrivato il giro di boa. Quella in onda oggi sarà una puntata imperdibile non solo per la gara tra le coppie in gara, ma anche per la presenza di due ospiti speciali. Il primo a deliziare il pubblico di Raiuno con un medley dei suoi grandissimi successi sarà Massimo Ranieri. A scendere in pista, invece, sarà una delle attrici più amate e apprezzate dal pubblico e dalla critica.

La ballerina per una notte della quinta puntata di Ballando con le stelle 2021 sarà Claudia Gerini che si esibirà insieme al maestro di ballo Angelo Madonia. L’esibizione sarà giudicata dalla giuria presiduta da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli. Il punteggio totalizzato formerà un bonus che sarà assegnato ad una delle coppie in gara.

Le coppie in gara di Ballando con le stelle 2021

Dopo l’eliminazione della coppia formata dalla coppia formata da Fabio Galante e Giada Lini, le coppie di Ballando con le stelle 2021 in gara questa sera, sono: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Arisa – Vito Coppola; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo; Mietta- Maykel Fonts.

Anche questa sera, oltre al voto della giuria, sarà fondamentale il voto del pubblico per decretare l’eliminazione di un’altra coppia. Chi finirà al ballottaggio rischiando di lasciare, momentaneamente, la gara?

Ritorno di Mietta a Ballando con le Stelle tra le polemiche?

Dopo essere stata costretta ad assistere all’esibizione di Maykel Fonts per essere risultata positiva al covid, questa sera, tornerà ad esibirsi ufficialmente Mietta a Ballando con le stelle 2021. Insieme a Maykel Fonts, riuscirà con la sua performance a stare al passo e a recuperare il tempo perso. Il ritorno in pista di Mietta è attesissimo anche per quanto accaduto con Selvaggia Lucarelli.

Dopo l’esibizione, ci sarà un nuovo confronto tra Mietta e Selvaggia Lucarelli o ci sarà una tregua. Per scoprirlo, potete seguire la puntata in diretta televisiva su Raiuno o in diretta streaming su Raiplay.

