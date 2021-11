Ballando con le stelle 2021, 7a puntata/ Diretta ed eliminati: Lino e Rosanna Banfi…

Ballando con le stelle 2021: anticipazioni e diretta settima puntata 27 novembre

Sabato 27 novembre, in prima serata su Raiuno, appuntamento imperdibile con la settima puntata di Ballando con le stelle 2021. La finalissima dello show di Milly Carlucci si avvicina e i concorrenti in gara devono dimostrare tutti i miglioramenti fatti per sperare di staccare il biglietto per la puntata successiva. Nel corso dell’appuntamento odierno, non ci sarà solo la classica gara tra i concorrenti, ma anche un’esibizione assolutamente imperdibile. A trasformarsi in ballerini per una notte, infatti, saranno Lino Banfi e la figlia Rosanna. I due attori scenderanno in pista accompagnati dai maestri di ballo Maykel Fonts, Giada Lini, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Angelo Madonia.

L’esibzione di Lino e Rosanna Banfi sarà accompagnata dalla musica della Big Band di Paolo Belli e sarà giudicata da Carolyn Smith, presidente della giuria e dai giudici Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Il punteggio conquistato dalla coppia vip rappresenterà un bonus che sarà assegnato ad una delle coppie in gara.

Le coppie in gara nella settima puntata di Ballando con le stelle 2021

Dopo l’eliminazione a sorpresa da Bianca Gascoigne che, per il talento espresso era considerata una delle candidate a conquistare la finalissima di Ballando con le stelle 2021, nel corso della settima puntata, ad affrontare il severo giudizio dell’inflessibile giuria saranno otto coppie che proveranno a conquistare l’accesso all’ottava puntata senza lo scoglio dello spareggio.

A sfidarsi, dunque, saranno: Andrea Iannone e Lucrezia Lando, Arisa e Vito Coppola, Alvise Rigo e Tove Villfor, Federico Lauri e Anastasia Kuzmina, Memo Remigi e Maria Ermachkova, Morgan e Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno e Samuel Peron, Valeria Fabrizi e Giordano Filippo.

Le coppie eliminate di Ballando con le stelle

Per Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, Mietta e Maykel Fonts, Fabio Galante e Giada Lini, Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira ci sarà l’occasione per tornare in gara grazie al ripescaggio. Decisivo, come sempre, sarà il voto del pubblico. Quale coppia riuscirà a rientrare in gara?

La settima puntata di Ballando, come sempre, potrà essere vista in diretta televisiva su Raiuno e, contemporaneamente, in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



