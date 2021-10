Ballando con le stelle 2021/ Concorrenti, il cast ufficiale per la nuova edizione

Svelato il cast completo di Ballando con le Stelle 2021 in occasione della prima puntata che andrà in onda sabato 16 ottobre su Rai 1. Lo show ha annunciato tutti i suoi 13 concorrenti e i rispettivi ballerini attraverso un post su Instagram. Tutte le coppie sono estremamente variegate, in questa edizione ci saranno volti legati allo sport come Andrea Iannone o Alvise Rigo, personaggi del mondo della musica come Arisa, Al Bano, Morgan e anche altri personaggi come il fisico Valerio Rossi Albertini.

Pochi volti nuovi nel cast dei ballerini che saranno, il pubblico infatti potrà rivedere alcuni dei suoi personaggi preferiti, come: Lucrezia Lando che ballerà in coppia con Andrea Iannone, Simone Di Pasquale in coppia con la modella Bianca Gascoigne, Anastasia Kuzmina in coppia con Federico Fashion Style, Samuel Peron che ballerà con Sabrina Salerno. Il cast di Ballando con le Stelle 2021 è un cast pieno di ospiti appartenenti tutti a mondi diversi e tutti pronti a mettersi in gioco in pista e a stupire il pubblico da casa.

I grandi assenti di Ballando con le Stelle 2021

Non solo nuovi volti, in questa edizione di Ballando con le Stelle 2021 ci saranno anche alcuni grandi assenze di ballerini molto conosciuti e amati dal pubblico. Il primo è Raimondo Todaro che da quest’anno si è unito a Maria De Filippi all’interno della scuola di Amici. Inoltre il pubblico quest’anno non rivedrà all’opera neanche Veera Kinnuen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa.

In merito al cast d’eccezione di quest’anno Milly Carlucci ha commentato: “È stata una congiunzione astrale fortunata, ogni anno tentiamo di fare cast di persone stra-famose. Non sempre ci riusciamo per questioni di intrecci, di date e impegni già presi”.

