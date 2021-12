Ballando con le stelle 2021, finale/ Diretta e vincitore: ospiti Alberto Angela e…

Ballando con le stelle 2021: anticipazioni e diretta finale 18 dicembre

Sabato 18 dicembre, subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1, Milly Carlucci, con Paolo Belli, conduce la finalissima di Ballando con le stelle 2021. E’ stato un viaggio lungo ed intenso quello dei concorrenti del talent show di Raiuno che, questa sera, decreterà il vincitore assoluto della sedicesima edizione del talent show. Puntata dopo puntata, sfida dopo sfida, i concorrenti hanno regalato emozioni e colpi di scena. Come accaduto nelle precedenti edizioni non sono mancate le polemiche che, durante la finalissima, saranno messe da parte per lasciare spazio alle esibizioni dei finalisti.

Nonostante i grandi protagonisti saranno le coppie ancora in gara, anche la puntata finale avrà degli ospiti speciali. A scendere in pista, infatti, saranno Alberto Angela e un grande volto della canzone italiana, l’ex componente dei Pooh Red Canzian, che presenterà il suo musical “Casanova opera pop”.

Le coppie finaliste di Ballando con le stelle: chi sarà il vincitore?

Chi scenderà in pista per la finale di Ballando con le stelle 2021? Le coppie che sono riuscite a strappare il biglietto per la finalissima sono: Arisa e Vito Coppola; Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale; Federico Lauri e Anastasia Kuzmina; Morgan e Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno e Samuel Peron; Valeria Fabrizi e Giordano Filippo. Nella puntata precedente, il duo formato da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale è rientrato in gara in fase di ripescaggio.

A decretare il vincitore sarà come sempre il pubblico che avrà l’ultima parola. attraverso il televoto, infatti, potrà esprimere la propria preferenza e sostenere la coppia preferita sperando di condurla alla vittoria.

La giuria di Ballando con le stelle 2021

Nonostante il pubblico abbia nelle mani il destino delle coppie finaliste, anche questa sera, la giuria di Ballando con le stelle 2021 valuterà le esibizioni dei concorrenti. Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e l’inossidabile Carolyn Smith, al termine di ogni esibizione, valuteranno la performance delle coppie.

Non mancherà, inoltre, il parere di Roberta Bruzzone, Alberto Matano e Alessandra Mussolini così come quella di Rossella Erra, la “giurata del popolo”. Chi sarà, dunque, la coppia vincitrice di Ballando con le stelle 2021? Lo scopriremo questa sera.



