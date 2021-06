Ballando con le stelle 2021: Mariotto fuori dalla giuria?/ Spunta Bianca Guaccero…

Ballando con le stelle, con la nuova edizione, tornerà a far compagnia ai telespettatori di Raiuno dal 16 ottobre come è stato annunciato durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai 2021/2022. Al timone dello show ci sarà, come sempre Milly Carlucci affiancata da Paolo Belli. Oltre ai nuovi concorrenti vip che si trasformeranno in ballerini, Ballando con le stelle 2021 potrebbe presentare una novità in giuria. Nelle ultime edizioni, il compito di giudicare le performance dei concorrenti è stato affidato a Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e a Carolyn Smith in qualità di presidente della giuria. Secondo alcuni rumors racconti dal settimanale Nuovo Tv e riportati dal portale Gossip e Tv, tuttava, pare che Milly Carlucci stia pensando di sostituire Guillermo Mariotto.

Bianca Guaccero al posto di Mariotto nella giuria di Ballando con le stelle 2021?

Secondo i rumors riportati dal settimanale Nuovo Tv, Milly Carlucci starebbe valutando gli eventuali sostituti di Mariotto. Quest’ultimo è sempre stato un protagonista indiscusso del programma di Raiuno, ma nella prossima edizione di Ballando, potrebbe lasciare il suo posto in giuria a Bianca Guaccero. L’attrice e conduttrice pugliese sarebbe tra i nomi in pole per diventare giudice di Ballando con le stelle 2021 qualora dovesse esserci realmente la sostituzione di Mariotto. Per il momento, tuttavia, si tratta di rumors non confermati. Al ritorno di Ballando mancano ancora diversi mesi e tutto sarebbe ancora in bilico. Oltre a scegliere il nuovo cast che, come da tradizione, dovrebbe unire nomi importanti dello spettacolo italiano a nomi di giovani artisti, Milly Carlucci rinnoverà anche la giuria?

